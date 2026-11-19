Ottobre e questo inizio di novembre sono stati forieri di diverse pubblicazioni: le più importanti di quelle di cui siamo venuti a conoscenze le abbiamo qui raccolte, secondo personalissimo parere, in questa breve rassegna, che procederà in ordine cronologico. Buona lettura!

L’Atlante del caos mondiale del team Parabellum

Parabellum, gruppo divulgativo di analisti geopolitici con particolare attenzione agli aspetti militari, fondato da Mirko Campochiari e molto attivo sui social, si è sempre caratterizzato per la qualità delle informazioni e per la precisione, senza che mai si perdesse l’obiettivo divulgativo. Non fa eccezione il loro libro uscito ad inizio ottobre, Atlante del caos mondiale. Geopolitica, storia e scenari delle guerre del presente e del futuro, uno sguardo complessivo e dettagliato delle crisi che stanno interessando il globo, in particolare l’Europa, l’Africa, il Vicino Oriente, il Pacifico fino al prossimo scenario dell’Artico. Ogni esperto ripercorre le ragioni di ciascuna crisi con profondità storiografica, cartine e dettagliate rappresentazioni grafiche di dati. Uno sguardo, però, è rivolto anche alla guerra del futuro e alla situazione politica dell’America Latina. Insomma il libro è un ottimo prontuario per la comprensione della contemporaneità.

L’Ereditiera di Ruccello e Guida a cura di Domenico Chirico

Una notizia che potrà rendere orgogliosi noi stabiesi: il catalogo di Edizioni di Storia e Letteratura, a fine ottobre, si è arricchito del sesto volume dell’edizione critica delle opere di Annibale Ruccello con L’Ereditiera, curata da Domenico Chirico. Come per il I, il II ed il III volume, l’edizione è sia curatissima dal punto di vista filologico sia ricchissima nella sua introduzione. Prosegue, dunque, il progetto della Federico II volto a costituire un punto di riferimento per i drammi ruccelliani: oltre a questo, in fase di preparazione sono anche il IV ed il V volume. Su Ruccello approfittiamo per ricordare anche del convegno, organizzato dalla Fondazione Centro Studi Baldassarre Califano, con il contributo della Regione Campania: esso si terrà il 26 ed il 27 novembre 2026 al Teatro Karol di Castellammare di Stabia

Storia di domani di Malaparte

Passigli Editore sta proseguendo la meritevole iniziativa di pubblicare le opere ormai fuori catalogo di Malaparte: iniziò nel 2017 con Sangue, per poi proseguire con Febo cane metafisico, Viaggio in Etiopia, Viva Caporetto, Muss. Ritratto di un dittatore, l’introvabile Italia Barbara. A fine ottobre esce, a cura di un grande esperto di Malaparte, Enzo Rosario Laforgia, Storia di domani, scritto da Malaparte sul Tempo nel ’49 e pubblicato poco dopo in volume. Si tratta di un romanzo fantapolitico, che parte dall’immaginario e dalle paure che l’Italia e l’Europa ebbero all’indomani della II guerra mondiale: a seguito di un terzo conflitto globale, che ha visto la vittoria dell’esercito sovietico, l’Italia è governata da Palmiro Togliatti e, in pieno stile malapartiano, tutti, pur quelli che non lo erano, si sono professati comunisti e sostenitori di un regime che, in fondo, non è tanto dissimile da quello fascista.

Il mondo di Jeffrey Epstein di Aldo Giannuli

Agli inizi di novembre è uscito, invece, un libro del Professore Giannuli che finalmente restituisce un quadro di Epstein che vada al di là dello scandalo sessuale: il sesso c’entra, ma esso, in quanto fattore attraente ed aggregante per la cosiddetta Super-élite, è uno strumento che serve ad Epstein per creare una rete di relazioni e per ottenere informazioni compromettenti e non con le quali essere punto di riferimento per alcune intelligence o ricattare. Il mondo di Jeffrey Epstein: lo specchio di un’epoca mette ben in luce ciò, indagando il rapporto con Robert Maxwell, con i vari servizi di intelligence, ai quali offriva servigi, con la Palantir, la Russia, Israele e con tutti quei soggetti che da lui si recavano per ottenere facilitazioni finanziarie e politiche. Ma il libro descrive anche i cambiamenti sociali ed economici dagli anni ’50 in poi, operazione tanto più necessaria se si comprende che Epstein ha fatto quello che ha fatto perché, come per ogni attore umano, era figlio del suo tempo. Un bel libro, dunque, per comprendere seriamente la vicenda, per non fermarsi cioè, come dice Giannuli, all’insalata, ma per vedere la bistecca.

Ristampa del Bestiario dell’antropocene di Nicolas Nova

Per Moscabianca Edizioni è tornato finalmente disponibile, dopo la ristampa della seconda edizione, il curioso Bestiario dell’antropocene dell’antropologo Nicolas Nova: pregiato sin dal tipo di carta usata, ha una inversione cromatica (pagina è nera e le scritte sono bianche) che sin da subito è esplicazione materiale dello stravolgimento che l’uomo, con la sua tecnologia, ha fatto della natura. Questa ora è popolata da nuovi monstra, che l’antropologo descrive ispirandosi ai bestiari medievali: falchi addestrati che hanno come preda i droni, animali con protesi, delfini spia, ratti bomba etc. Oltre agli animali, Nicolas intravede anche le nuove creazioni nel mondo dei minerali e delle piante, come da i crateri nucleari, le barriere artificiali per i coralli, i fiori finti di plastica. Insomma è un mondo profondamente modificato dalla tecnologia, che Nicolas ha registrato e riportato in una affascinante opera.