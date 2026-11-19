Il calcio come punto di partenza per raccontare le città italiane, le loro tradizioni e il patrimonio gastronomico. È questo il filo conduttore di “Fattore Campo – Calcio e Territorio”, il nuovo progetto editoriale del giornalista Vito Romaniello, direttore di Rete55 Sport, che sarà presentato il 25 novembre 2026 al SuperCinema di Castellammare di Stabia, nell’ambito dell’International Sport Film Festival.

Un appuntamento che unisce sport e cultura in una città profondamente legata al calcio, dove sono nati Gianluigi Donnarumma e Francesco Pio Esposito, protagonisti di due generazioni del panorama calcistico italiano.

Il calcio racconta l’Italia

“Fattore Campo” nasce dall’idea di utilizzare il calcio per esplorare l’identità dei territori italiani.

Il volume ripercorre la storia delle società che hanno partecipato ai campionati di Serie A e Serie B, raccontando squadre, stadi, protagonisti e vicende sportive, ma dedicando spazio anche alle tradizioni locali e alle peculiarità culturali delle città.

Per Romaniello, infatti, il calcio rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un elemento capace di creare appartenenza e custodire la memoria collettiva delle comunità.

Ogni squadra diventa così una porta d’accesso alla conoscenza del territorio che rappresenta.

Tra calcio e gastronomia

Uno degli aspetti caratteristici del progetto è “Foodball”, la sezione dedicata al rapporto tra calcio e tradizioni enogastronomiche.

L’autore propone un percorso che collega le trasferte sportive alla scoperta di prodotti tipici, ricette e specialità locali.

Il legame tra tavola e calcio diventa così un’occasione per valorizzare le eccellenze italiane e promuovere una forma di turismo capace di unire passione sportiva e conoscenza dei luoghi.

Le firme del volume

Il libro si arricchisce dei contributi di tre personalità del mondo calcistico e giornalistico.

Darwin Pastorin firma la prefazione, Beppe Marotta il preambolo e Fabio Caressa una premessa che affronta anche il rapporto tra calcio, cibo e convivialità.

Tre punti di vista differenti che accompagnano il lettore alla scoperta del valore sociale e culturale dello sport.

La presentazione a Castellammare

La scelta di Castellammare di Stabia per la presentazione del 25 novembre assume un significato particolare.

Romaniello ha spiegato di aver individuato nella città stabiese un esempio concreto del rapporto tra talento sportivo e identità territoriale.

Il riferimento è soprattutto a Gianluigi Donnarumma e Francesco Pio Esposito, due calciatori cresciuti in generazioni differenti, ma accomunati dalle origini stabiesi e dal percorso nel calcio italiano.

L’incontro al SuperCinema, inserito nel programma dell’International Sport Film Festival, offrirà quindi l’occasione per presentare il volume e riflettere sul contributo che le comunità locali possono offrire allo sviluppo dello sport.

Un progetto oltre il libro

“Fattore Campo” potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di un’iniziativa editoriale più ampia.

L’obiettivo dichiarato da Romaniello è sviluppare il racconto anche attraverso podcast e vodcast, portando il pubblico alla scoperta delle città italiane, dei loro stadi, dei protagonisti sportivi e delle eccellenze gastronomiche.

Tra le prospettive indicate figurano anche contenuti televisivi, produzioni per il web ed eventi in collaborazione con società sportive, istituzioni e imprese.

Il progetto si rivolge dunque non soltanto ai tifosi, ma anche a chi si occupa di cultura, turismo e promozione territoriale, con l’intento di valorizzare le storie e le tradizioni che accompagnano il calcio italiano.

Per informazioni e prenotazioni del volume è disponibile l’indirizzo commerciale@sunrisemedia.it.