“13 Stripes” scende in acqua nella baia di Pensacola, lo sfidante americano presenta una nuova e sorprendente livrea per il suo AC75, ispirata alla bandiera a stelle e strisce; un traguardo fondamentale nella campagna per riportare l’America’s Cup negli Stati Uniti.

Il nome “13 Stripes” (13 Strisce) richiama la bandiera americana, celebrando l’eredità della nazione e riflettendo al contempo l’ambizione di ARC Team USA di scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’America’s Cup.

Ispirata alla missione Apollo 11, la nuova livrea unisce le tonalità “Space White” (bianco spaziale), “Orbit Gray” (grigio orbita), “Deep Space Blue” (blu spazio profondo) e “Victory Red” (rosso vittoria), reinterpretando la bandiera a stelle e strisce attraverso ampie grafiche diagonali e un caratteristico motivo a stelle.

L’imbarcazione foiler di 75 piedi è scesa in acqua a Pensacola, in Florida, segnando un passo avanti decisivo nei preparativi di ARC Team USA per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup.

Pensacola, Florida, 18 novembre 2026: ARC Team USA ha svelato “13 Stripes”, l’AC75 dalla livrea completamente rinnovata che porterà le ambizioni dello sfidante americano verso la 38ª Louis Vuitton America’s Cup.

Presentato presso la base tecnica del team a Pensacola, in Florida, lo yacht foiler di 75 piedi sfoggia una nuova veste grafica ispirata alla bandiera statunitense e alla missione spaziale Apollo 11. Dinamiche strisce diagonali attraversano lo scafo slanciato, combinando il bianco “Space White” e il grigio “Orbit Gray” con audaci grafiche in blu “Deep Space Blue” e vivaci accenti in rosso “Victory Red”. A prua, un campo stilizzato di stelle su sfondo blu “Deep Space Blue” completa il design, conferendo all’imbarcazione un’identità inconfondibilmente americana, che fonde l’eredità nazionale con la velocità, la precisione e l’innovazione tipiche dell’odierna America’s Cup.

Già noto in precedenza con il nome “Patriot”, l’AC75 assume ora una nuova e audace identità: “13 Stripes”. Dato che il nuovo regolamento della 38ª America’s Cup impone ai team di utilizzare scafi AC75 già esistenti, questa trasformazione segna un capitolo importante sia per l’imbarcazione che per il neonato sfidante americano. Più che un semplice nuovo look, 13 Stripes rappresenta la nascita di un nuovo team americano, unito dall’ambizione comune di riportare l’America’s Cup negli Stati Uniti.

Per ARC Team USA, fondato da Karel Komárek e Chris Welch e guidato dal CEO Ken Read, questa presentazione segna una tappa fondamentale nel percorso di preparazione del team per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027.

«Vedere 13 Stripes in acqua rende tangibile l’ambizione che sta alla base di ARC Team USA. Si tratta di un nuovo sfidante americano che prende forma: un team che riunisce persone dotate dell’esperienza e della determinazione necessarie per competere ai massimi livelli. Il nome e la livrea attingono a una potente storia americana, ma guardano anche al futuro. Il nostro obiettivo è costruire una squadra in grado di competere nel 2027 e di continuare a crescere ben oltre questa campagna. Oggi compiamo un passo importante in questo cammino».

Karel Komárek

Fondatore e Presidente di ARC Team USA

«Volevamo che 13 Stripes fosse inequivocabilmente americano, senza però limitarci a replicare un’iconografia già nota. L’idea era quella di prendere qualcosa di molto familiare e reinterpretarlo in modo audace e moderno, che rispecchiasse il team che stiamo costruendo.

Vogliamo che, guardando questa imbarcazione, le persone provino curiosità, entusiasmo e orgoglio, che seguano l’America’s Cup da anni o che la stiano scoprendo solo ora. L’America’s Cup vanta una storia straordinaria negli Stati Uniti e noi abbiamo l’opportunità di collegare questo patrimonio a una nuova generazione di appassionati. Per noi, 13 Stripes è una potente espressione di questa ambizione».

Chris Welch

Cofondatore e Vicepresidente di ARC Team USA

Dall’ambizione all’azione

Questa presentazione segna un’altra tappa fondamentale nello sviluppo di ARC Team USA, dopo il debutto agonistico del team alla Preliminary Regatta dell’America’s Cup, tenutasi a Napoli a settembre.

Nel confronto con team già affermati nell’America’s Cup, ARC Team USA ha conquistato la vittoria nella prima regata di flotta, chiudendo poi al quarto posto nella classifica generale: un avvio incoraggiante per la campagna che li attende.

L’attenzione si è ora spostata sul programma AC75 del team a Pensacola, dove i reparti dedicati alla navigazione, al design, all’ingegneria e al supporto a terra stanno lavorando in sinergia per riallestire l’imbarcazione, adeguandola alle norme di classe aggiornate e preparandola alla sua prima uscita in mare.

Questo traguardo è il culmine di un intenso lavoro preparatorio che ha coinvolto l’intero team: dallo sviluppo tecnico e dall’integrazione dei sistemi di bordo fino al complesso processo di messa a punto di uno yacht foiling ad alte prestazioni, progettato per affrontare le sfide dell’America’s Cup.

«Portare un AC75 in acqua è un’impresa enorme; è uno di quei momenti in cui ci si rende davvero conto di quanto lavoro ci sia dietro le quinte. Gli elementi in gioco sono tantissimi e ogni dipartimento ha contribuito a portarci fin qui.

«Per i velisti, è qui che inizia davvero la fase successiva della sfida. Abbiamo un gruppo di persone di talento, desiderose di imparare, migliorare e spronarsi a vicenda ogni giorno. Abbiamo avuto un avvio incoraggiante, ma siamo ben consapevoli del lavoro che ci attende. La priorità, ora, è trascorrere più tempo possibile in acqua, comprendere a fondo l’imbarcazione e continuare a incrementare le nostre prestazioni».

Ken Read

CEO di ARC Team USA

Progettare la nuova generazione di prestazioni per l’America’s Cup

L’AC75 rappresenta l’apice della vela da regata ad alte prestazioni, coniugando una velocità straordinaria con sistemi avanzati di aerodinamica, idrodinamica e controllo.

Introdotto per la prima volta in occasione della 36ª America’s Cup, questo monoscafo dotato di foil si è evoluto nel corso delle edizioni successive: grazie a perfezionamenti nel design dei foil, nella distribuzione dei pesi, nei sistemi di bordo e nelle configurazioni veliche, è stato possibile raggiungere livelli di performance sempre più sofisticati.

Per la prima volta nella storia dell’America’s Cup, la 38ª edizione vedrà l’impiego di scafi costruiti originariamente per le campagne precedenti, come previsto dal regolamento della competizione.

L’AC75 di ARC Team USA si distingue per uno scafo dal bordo libero ribassato, superfici levigate e una geometria immersa allungata, caratterizzata da linee eleganti e organiche. Il design dell’imbarcazione integra foil asimmetrici dalle forme scolpite, abbinati a bulbi dal profilo affilato; il pozzetto, inoltre, è configurato in modo da posizionare timonieri e regolatori delle vele verso la parte anteriore dello scafo.

Tra le modifiche apportate all’AC75 per la 38ª America’s Cup figura l’eliminazione dei «cyclor», gli atleti che in passato generavano energia idraulica pedalando. Poiché ora le funzioni di regolazione delle vele sono alimentate da batterie, l’attenzione si sposta sulla gestione dell’energia, sui sistemi di controllo e sulla precisione del team velico.

«“13 Stripes” è un’opera ingegneristica straordinaria. Ogni elemento dell’imbarcazione ha una funzione precisa e l’interazione tra scafo, foil, vele e sistemi di controllo è di una complessità incredibile. A queste velocità, anche il minimo dettaglio può fare una differenza sostanziale in termini di prestazioni».

«Ciò che rende questo progetto particolarmente interessante è l’opportunità di prendere una piattaforma AC75 già esistente e continuare a svilupparne il potenziale». Non si tratta semplicemente dell’imbarcazione in sé, ma di come integriamo design, tecnologia, ingegneria e velisti per far sì che l’intero sistema offra le massime prestazioni.

«Vedere “13 Stripes” in acqua è un momento di grande soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito al programma. Ora inizia la fase di apprendimento vero e proprio».

Dimitri Despierres

Design Director di ARC Team USA

13 Stripes | Specifiche tecniche

In gara nella 38ª America’s Cup Louis Vuitton

Nome dell’imbarcazione: 13 Stripes

Classe: Monoscafo AC75 con foil

Lunghezza dello scafo: 67 piedi (circa 20,7 m)

Altezza dell’albero: 87 piedi (circa 26,5 m)

Peso: circa 6,5 ​​tonnellate

Configurazione velica: randa a doppia superficie (twin skin) e vela di prua

Superficie velica totale: circa 200 m²

Composizione dell’equipaggio: 2 timonieri, 2 addetti al controllo del volo/regolatori delle vele (trimmers), 1 stratega

Postazione aggiuntiva a bordo: 1 ospite (guest racer) durante le regate

Velocità massima: 55,6 nodi

Sistema di regolazione delle vele: alimentato a batteria

Dotazione di rande: 6 rande nuove e 4 rande preesistenti

Dotazione di fiocchi: 13 fiocchi nuovi e 10 fiocchi preesistenti

L’AC75 è progettato per sollevarsi dall’acqua grazie agli idrofoil, riducendo drasticamente la resistenza idrodinamica e consentendo di raggiungere velocità che, in condizioni favorevoli, possono superare il doppio della velocità del vento reale.

La combinazione di una sofisticata geometria dei foil, una costruzione leggera e sistemi di controllo estremamente avanzati rende l’AC75 una delle imbarcazioni da regata tecnicamente più complesse al mondo.

Uno sguardo al futuro

Con la presentazione di “13 Stripes”, l’attenzione di ARC Team USA si sposta sulla fase successiva del programma di sviluppo in acqua.

I prossimi mesi rappresenteranno un’opportunità fondamentale per i team dedicati alla vela, alle prestazioni e agli aspetti tecnici: potranno approfondire la conoscenza dell’imbarcazione, perfezionare i sistemi di bordo e consolidare quella collaborazione indispensabile per competere ai massimi livelli in questo sport.

Per ARC Team USA, “13 Stripes” non è soltanto un nuovo capitolo della propria campagna; è la testimonianza concreta della convinzione del team che la storia dell’America’s Cup non sia qualcosa da limitarsi a celebrare, bensì qualcosa da contribuire a plasmare.

Immagini a cura ufficio stampa America’s Cup