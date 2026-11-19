Nel vasto mosaico criminale della saga de Il Padrino, la figura di Carlo Rizzi incarna la debolezza, l’ambizione cieca e il tradimento dall’interno. Nato e cresciuto nel Nevada da genitori italiani — padre siciliano e madre originaria del Nord Italia —, Carlo lavora da ragazzo come manovale nelle zone desertiche dello Stato natio. Costretto a fuggire a New York dopo una violenta colluttazione armata, trova rifugio nella Grande Mela, dove il suo percorso si intreccia indissolubilmente con la famiglia Corleone.

Dalle origini in Nevada al matrimonio con Connie

A New York, Carlo fa la conoscenza di Santino Corleone, detto Sonny, e stringe con lui un legame sempre più stretto. Questo rapporto gli apre le porte di casa Corleone e l’incontro con la sorella minore di Sonny, Constanzia (detta Connie), con cui si fidanza fino al matrimonio. Nonostante Don Vito si mostri sin da subito ostile nei confronti del genero — ritenendolo un pessimo soggetto sia per la figlia sia per gli affari della famiglia —, acconsente a ripulire i suoi vecchi precedenti penali legati alla pistola, affidandogli la gestione di un piccolo giro di scommesse sportive. La totale incapacità amministrativa di Carlo, tuttavia, porta l’attività al fallimento in poche settimane.

Le violenze domestiche e l’alleanza con Barzini

Sentendosi umiliato dalla mancanza di considerazione dei parenti acquisiti, Carlo sfoga la propria frustrazione maltrattando sistematicamente la moglie Connie, arrivando a picchiarla brutalmente anche durante la gravidanza e frequentando assiduamente altre donne e prostitute. Questo comportamento scatta la furia cieca di Sonny, che un giorno lo raggiunge e lo pesta a sangue davanti a una folla attonita.

Desideroso di rivalsa, Carlo si accorda segretamente con Emilio Barzini (chiamato Barrese nella prima edizione italiana del primo film), acerrimo rivale dei Corleone. Per attirare Sonny fuori dalla residenza protetta, Carlo picchia selvaggiamente l’indifesa Connie, spingendo il cognato a precipitarsi in suo soccorso. La trappola scatta al casello autostradale, dove Santino cade vittima dell’imboscata tesa dagli uomini di Barzini.

La finta redenzione e l’epilogo fatale

Superata la fase più acuta della guerra tra clan grazie alla diplomazia di Don Vito, Carlo viene apparentemente perdonato e promosso alla gestione dei sindacati, mostrando una condotta rinnovata e apparendo come un marito e padre esemplare. Stringe inoltre un buon rapporto con Michael Corleone, erede alla guida della famiglia, arrivando a chiedergli di fare da padrino al battesimo del proprio figlio poco prima del trasferimento in Nevada.

La tregua, tuttavia, è solo un’illusione. Subito dopo la funzione, Michael trattiene Carlo a New York mentre il resto della famiglia parte per il West. In un incontro privato a cui prendono parte Tom Hagen e Rocco Lampone, il nuovo Padrino smaschera il suo coinvolgimento nella morte di Sonny, estromettendolo dagli affari e costringendolo a confessare il nome del mandante: Barzini. Illudendosi di aver scampato la pena capitale, Carlo sale in macchina diretto all’aeroporto, ma sul sedile posteriore trova Peter Clemenza (padrino di battesimo di Santino), che lo strangola implacabilmente.

Note sul cast e sul doppiaggio

Nella trilogia cinematografica diretta da Francis Ford Coppola, Carlo Rizzi compare nel primo capitolo e in un rapido cameo nella scena finale del secondo, interpretato da Gianni Russo. Nella versione italiana originale, la voce del personaggio appartiene a Michele Gammino, mentre nel ridoppiaggio del 2007 è stato doppiato da Christian Iansante.