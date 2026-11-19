Si purtroppo non è andata come tutti speravamo, il Napoli Basketball perde la sua prima gara in Eurocup, contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse, 91-79, la prima dopo 7 vittorie consecutive, dopo 7 su otto in campionato, una sconfitta che è figlia della stanchezza , che è stata la madre di tutti gli errori delle conclusioni sbagliate soprattutto dalla lunetta, ma anche delle assenze per infortunio, Brown e Jachimovski ancora fuori e soprattutto bisogna capire che questa magnifica compagine, è ancora in costruzione, sia mentale che fisica ma anche di amalgama tra ragazzi che giocano insieme per la prima volta ed i risultati che stanno avendo sono già di gran lunga al di sopra delle aspettative, primi in classifica LBA e primi nel Girone C di Eurocup. Non è successo niente, ora testa al prossimo incontro di campionato, contro Energia Trentino sabato alle 19,30 e poi c’è la sosta per le nazionali, sperando che ci sia la possibilità di riposare per qualche importante giocatore del Napoli Basketball.

LA PARTITA

Equilibrio nella prima fase, con le difese che fanno meglio degli attacchi. Napoli si sblocca con Dowtin e Tarczewski, Bourg risponde con Moulare e Gaudoux. Il primo allungo è azzurro ed è firmato da Ramsey, 5 punti in fila per lui. Walker prova a tenere in scia i francesi con una tripla, ma è Jack White a colpire dalla lunga distanza per il 17-22 dopo 10 minuti. Il secondo parziale è tutto dei padroni di casa. Bourg colpisce con Walker e Woodbury, la tripla di Soliman vale il pareggio mentre Napoli si aggrappa ai liberi di Seljaas. I francesi piazzano un parziale di 7-0, Petrucelli riavvicina gli azzurri con due triple consecutive, ma nel finale la nuova bomba di Soliman porta il punteggio sul 48-42 all’intervallo.

Nel terzo quarto Napoli scivola fino al -9, ma non molla. Petrucelli, Sankare e Ramsey la riportano a contatto fino al 55 pari. L’ultima parte del parziale è però ancora francese: Soliman e Berhanemeskel allungano fino al 67-63. Nel quarto finale, dopo il canestro di Walker per il +7 Bourg, gli azzurri trovano ancora la forza per tornare in parità con Caruso, 70-70. È lì che finisce la benzina. I francesi trovano il parziale decisivo trascinati da Gaudoux e Soliman, volano fino al +17, 89-72, e chiudono il match sul 91-79. Napoli perde la prima partita europea stagionale, ma resta in testa al girone, raggiunta dal Tofas Bursa.

REPESA: “CI SONO MANCATE FORZE FISICHE E MENTALI” “È stata la prima sconfitta in Eurocup ma anche con il Tofas è stato un match durissimo che poi abbiamo vinto. Questo ovviamente dimostra che non siamo ancora così tanto forti nonostante i risultati ottenuti. Ma va bene, abbiamo lottato. Mi aspettavo una partita molto difficile, abbiamo viaggiato molto e abbiamo due giocatori fuori per infortunio e quindi, come dimostrato anche in campionato, non possiamo giocare sempre con lo stesso livello di energia. Ci abbiamo provato, siamo arrivati in parità, ma poi ci sono mancate forze fisiche e mentali. Se non ci sono abbastanza energie è molto difficile giocare a questi livelli. Questa sera era molto difficile vincere. Ma comunque abbiamo ottenuto risultati importanti. Ora aspettiamo la pausa per ricaricare energie fisiche e mentali e recuperare anche i giocatori infortunati”.

TABELLINO: Bourg-en-Bresse – Napoli Basketball 91-79

Parziali: 17-22, 31-20, 19-21, 24-16

Bourg-en-Bresse: Jordan 2, Moulare 11, Nelson 3, Samuel ne, Berhanemeskel 4, Campbell 5, Walker 17, Gaudoux 19, Soliman 15, Shedrick 8, Woodbury 7, Robineau. All. Fauthoux

Napoli Basketball: Spissu 1, Seljaas 5, Dowtin 9, Faggian 3, Petrucelli 12, Sankare 3, White 9, Tarczewski 6, Caruso 8, Totè 5, Ramsey 18. All. Repesa

Immagine di copertina a cura dell’ufficio stampa del Napoli Basketball