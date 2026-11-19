La S.S. Juve Stabia 1907 ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida contro il Catanzaro, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie BKT. Il match andrà in scena allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia martedì 24 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:00.

La vendita dei biglietti partirà ufficialmente venerdì 20 novembre alle ore 9:00 e resterà attiva fino al fischio d’inizio della gara. I tifosi potranno assicurarsi il proprio posto sia online che attraverso la rete dei punti vendita autorizzati consultabili sul circuito Vivaticket, oltre che presso gli esercizi commerciali convenzionati sul territorio. La società precisa inoltre che i botteghini dello stadio “Romeo Menti” resteranno chiusi e non effettueranno servizio di biglietteria.

Per quanto riguarda i più piccoli, i bambini di età inferiore ai 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio, a patto che siano accompagnati da un genitore e tenuti in braccio secondo le disposizioni previste per l’evento. Restano invece momentaneamente sospese le indicazioni per i tifosi ospiti, le cui modalità di vendita verranno comunicate solo dopo la riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) in programma nella giornata di venerdì 20 novembre.

Prezzi dei biglietti

Di seguito il tariffario completo suddiviso per settore (ai prezzi indicati vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita e il 7% di commissioni bancarie):

Settore Intero Ridotto Donna / Over 65 Ridotto Under 14 Curva San Marco € 15,00 € 13,00 € 7,00 Tribuna Varano € 20,00 € 17,00 € 10,00 Tribuna Quisisana € 25,00 € 21,00 € 13,00 Tribuna Monte Faito A-B € 35,00 € 28,00 € 20,00

Punti vendita cittadini e limitrofi

Oltre all’acquisto online su Vivaticket, è possibile reperire i tagliandi presso le seguenti ricevitorie:

Bar Silvio – Via Annunziatella, 47 (Castellammare di Stabia)

Bar Dolci Momenti – Via Cosenza, 186 (Castellammare di Stabia)

Qui Poste – Via Pozzillo, 28/A (Castellammare di Stabia)

Tabaccheria Del Corso – Corso Vittorio Emanuele, 11 (Castellammare di Stabia)

Tabaccheria Muratori – Via Napoli, 229 (Castellammare di Stabia)

Santa Maria Bet 2011 – Via Scafati, 16/B (Santa Maria la Carità)

Paradisi Perduti – Via Parroco Federico, 5 (Pompei)