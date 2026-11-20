La nuova stagione delle elezioni politiche in Europa si apre con quelle anticipate in Spagna del 29 novembre, convocate dal premier socialista Pedro Sánchez.

Si può parlare di una situazione straordinaria, perché in un anno andranno al voto quattro dei cinque Stati più popolosi dell’Unione europea. Dopo la Spagna ci sono infatti Francia, Polonia e la nostra Italia, ma anche altri quattro Paesi più piccoli, comunque importanti, come Estonia, Finlandia, Grecia e Slovacchia.

A queste competizioni politiche dobbiamo aggiungere il voto in Germania, dove sono previste tre consultazioni regionali che potrebbero mettere in crisi il governo del cancelliere Friedrich Merz, già messo in difficoltà dall’affermazione di Alternative für Deutschland nei precedenti turni amministrativi locali.

Un articolo del Financial Times ha evidenziato come questo calendario condizioni i governi nazionali, finendo per rendere i leader europei meno disposti al compromesso sui temi economici delicati del bilancio dell’Unione, per il timore di essere accusati in campagna elettorale di tradire l’interesse nazionale.

Il dato politico è convergente in diverse dinamiche, e il più evidente è lo spostamento generale a destra, con una maggiore disponibilità dei partiti di centrodestra a governare con quelli di estrema destra.

Secondo alcuni autorevoli commentatori, si può parlare addirittura della conclusione di un fenomeno politico, quello del cosiddetto “cordone sanitario”, soprattutto per quanto è avvenuto nelle ultime elezioni locali in Germania, con la radicalizzazione delle forze politiche di destra.

Se alla fine di questo calendario la destra si trovasse a governare nello stesso tempo la Spagna, la Francia, la Polonia e ancora l’Italia, si creerebbe fatalmente uno scenario profondamente diverso da quello dell’attuale assetto europeo.

La situazione politica spagnola

In Spagna il primo ministro Sánchez è convinto di essere in una fase di rimonta, ma il suo Partito Socialista è solo secondo nei sondaggi, che per il resto lasciano ancora trapelare una solida maggioranza per le destre.

I sondaggi mostrano che il Partito Socialista, denominato PSOE e guidato appunto dal primo ministro Pedro Sánchez, sta rimontando lentamente, anche se in modo progressivo, nonostante la battuta d’arresto provocata dall’incidente ferroviario di Urda di fine ottobre, in cui sono morte circa settanta persone.

Il quotidiano spagnolo elDiario ha effettuato una media dei principali sondaggi e il primo partito risulta il PP, Partito Popolare, di centrodestra, con il 31,1 per cento circa dei consensi, seguito a quattro punti di distanza dal PSOE, con il 27,1 per cento.

L’esperto di sondaggi del País, Kiko Llaneras, sostiene che il PSOE abbia in realtà qualcosa in meno del 25 per cento delle probabilità di superare il PP e diventare il primo partito.

I problemi per il premier Sánchez riguardano soprattutto il posizionamento degli altri partiti, perché, se da un lato il Partito Popolare e il Partito Socialista lottano per il primo posto, mantenendo tutto sommato risultati simili a quelli delle ultime elezioni del 2023, dall’altro, alle loro estreme, i dati politici sembrano essere molto cambiati.

Infatti, a destra del Partito Popolare, il partito di estrema destra Vox avrebbe quasi raddoppiato i suoi consensi, con il 18,9 per cento, mentre a sinistra dei Socialisti le coalizioni di sinistra radicale attualmente rappresenterebbero una percentuale bassa, addirittura, per il movimento Podemos, inferiore alla soglia di sbarramento del tre per cento.

In Spagna, quindi, secondo i sondaggi, il Frente Amplio e Podemos sarebbero crollati in termini di consenso, ma ovviamente bisogna poi verificare il responso delle urne.

La conseguenza di questi movimenti è che, secondo i sondaggi, la coalizione di destra tra PP e Vox, a cui potrebbe aggiungersi anche SALF, Se Acabó la Fiesta, un movimento di estrema destra populista, otterrebbe il cinquanta per cento dei voti e, di conseguenza, la maggioranza assoluta in Parlamento, con un distacco consistente sul Partito Socialista e i suoi alleati.

Le possibilità di Sánchez

Il socialista Sánchez, però, nella sua storia politica è sempre risultato particolarmente efficace in campagna elettorale e capace di rimonte eccezionali, che spesso hanno capovolto le previsioni dei sondaggi.

Molti analisti politici e attivisti di sinistra citano ad esempio le ultime elezioni, nel 2023, quando Sánchez era dato per spacciato e la sua coalizione era molto indietro nei sondaggi, ma riuscì comunque a tornare al governo, grazie a una rimonta sorprendente e alla notevole creatività successiva nel fare alleanze.

Ma nel 2023, secondo i sondaggi, il divario tra coalizione di destra e coalizione di sinistra era soltanto di otto punti per la destra e Sánchez riuscì a recuperarne quattro con la sua campagna efficace, mentre il resto lo fecero le alleanze con la sinistra più estrema.

Questa volta, però, il divario tra la coalizione di destra e quella di sinistra risulta essere quasi il doppio, con ben quindici punti percentuali, e di conseguenza molto più difficile da superare.

La Francia verso il voto

Il voto politico più decisivo per il futuro dell’Unione europea è considerato quello della Francia. Marine Le Pen è la favorita per le presidenziali della prossima primavera, anche perché il campo avversario è molto diviso.

La figlia dell’iconico Jean-Marie Le Pen, deceduto il 7 gennaio 2025, ha promesso di tagliare di ben undici miliardi di euro il contributo francese al prossimo bilancio dell’Unione europea.

Marine Le Pen si pone l’obiettivo di uscire dalla politica comune sull’asilo e di ritirarsi da alcuni aspetti del mercato unico, per dare priorità assoluta alle imprese francesi negli appalti pubblici.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, la leader della destra francese intende fermare gli aiuti bilaterali, tranne l’addestramento militare, ponendo il veto sull’ingresso di Kiev nell’Unione europea.

Marine Le Pen potrebbe avere un peso politico importante nel futuro Consiglio europeo, anche senza disporre di una maggioranza parlamentare in Francia.

Polonia e nuovi equilibri

In Polonia il voto della destra è diviso tra le formazioni politiche Diritto e Giustizia, indicata al 19%, Konfederacja, al 13,5%, e Corona, ferma al 7,8%, ma insieme le quattro formazioni di destra sfiorano comunque il 47-48 per cento, secondo gli ultimi sondaggi.

In effetti, le destre di questi Paesi europei, comprese quelle italiane, sono diverse per storia e caratteristiche, ma simili nei metodi, perché sono accomunate dalla critica al liberalismo e alla globalizzazione.

Se l’attuale ondata a destra dovesse continuare nelle prossime tornate elettorali, confermandosi anche in Italia, i leader del Consiglio europeo potrebbero ritrovarsi con un gruppo più numeroso di governi euroscettici, in cui un’eventuale presidenza di Marine Le Pen potrebbe formare un’intesa pure con il premier ceco Andrej Babiš e quello sloveno Janez Janša.

In questo modo si potrebbe allentare il sostegno politico a Kiev e l’Ucraina potrebbe risultare alla fine la principale perdente, perché i sondaggi registrano una crescente stanchezza politica dell’opinione pubblica europea verso le politiche di sostegno al governo di Zelensky, impegnato ormai da troppi anni contro la Russia di Putin.

Le presidenziali francesi del 2027

I cittadini francesi hanno quindi questo appuntamento molto importante tra il 18 aprile e il 2 maggio 2027, alle urne, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ma queste elezioni si svolgeranno in un contesto politico caratterizzato da una crescente frammentazione del sistema partitico e dal progressivo superamento dell’equilibrio centrista incarnato dalla presidenza attuale di Emmanuel Macron.

L’esito del voto potrebbe quindi avere conseguenze rilevanti, non solo sull’indirizzo politico interno della Francia, ma anche sul suo ruolo nell’Unione europea e, più in generale, nello scenario internazionale.

Il campo centrista, la destra moderata e soprattutto le diverse componenti della sinistra, nel panorama politico attuale francese, sono in uno stato di profonda divisione.

Il sistema elettorale tradizionale francese a doppio turno assume in questo contesto un ruolo particolarmente rilevante, perché, dopo un primo turno aperto a tutti i candidati, solamente i due più votati si affronteranno al secondo turno, rendendo decisive le dinamiche di alleanza, desistenza e trasferimento dei voti tra i diversi schieramenti e le forze politiche.

Sarà quindi la configurazione del secondo turno a determinare quale orientamento politico potrà prevalere.

Le diverse combinazioni possibili non avranno infatti conseguenze solamente sulla politica interna, ma potrebbero modificare significativamente la posizione della Francia nei confronti dell’Unione europea, dei suoi principali partner e degli equilibri geopolitici internazionali.

I possibili candidati francesi

Attualmente sono diverse le figure politiche che potrebbero concorrere alla presidenza della Repubblica francese nella primavera del 2027.

Tra queste, il Rassemblement National rappresenta una delle principali forze in campo, con Marine Le Pen e Jordan Bardella come possibili candidati alla presidenza e alla direzione del governo.

Sempre a destra, il presidente dei Républicains, Bruno Retailleau, potrebbe entrare nella competizione, confrontandosi con Édouard Philippe, ex primo ministro durante la prima fase della presidenza Macron e oggi sempre più orientato verso posizioni di destra moderata.

Sul fronte centrista, Gabriel Attal, anch’egli ex primo ministro e attuale presidente di Renaissance, il partito fondato da Emmanuel Macron, rappresenta una delle principali figure in grado di raccogliere l’eredità politica del presidente uscente e di proporre una continuità rispetto alla linea politica degli ultimi anni.

A sinistra, invece, il panorama appare molto più frammentato. Se nel 2024 il Nouveau Front Populaire aveva permesso alle principali forze della sinistra di presentarsi unite alle elezioni legislative, nel 2027 una simile configurazione appare al momento molto più difficile.

Tra le possibili candidature figurano infatti Marine Tondelier per Les Écologistes, Olivier Faure per il Parti socialiste e Jean-Luc Mélenchon per La France insoumise.

A questi si è aggiunto Raphaël Glucksmann, che rappresenta una componente della sinistra socialdemocratica e fortemente europeista.

Il peso dei sondaggi

Questa frammentazione del panorama politico francese diventa l’elemento determinante della competizione presidenziale, alla luce del sistema elettorale a doppio turno.

Se nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta al primo turno, infatti, soltanto i due più votati accederebbero al ballottaggio.

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da numerose candidature, la dispersione dei consensi potrebbe quindi rendere particolarmente incerta la corsa per il secondo posto.

Gli ultimi sondaggi disponibili confermano questa dinamica. Secondo un’indagine Ipsos bva-CESI, realizzata per Le Parisien tra il 31 agosto e il 2 settembre 2026, Marine Le Pen si colloca nettamente in testa, ottenendo tra il 34% e il 36% delle intenzioni di voto, a seconda delle configurazioni considerate.

Molto più aperta appare invece la competizione per la seconda posizione. Édouard Philippe si attesta tra l’1,5% e il 16,5% quando è candidato insieme a Gabriel Attal, mentre Jean-Luc Mélenchon oscilla tra il 15% e il 17%.

Raphaël Glucksmann si colloca tra l’11,5% e il 14%, mentre Bruno Retailleau raggiunge tra il 6% e il 10%.

Lo stesso sondaggio mostra inoltre quanto la presenza di più candidati appartenenti allo stesso campo possa incidere sull’esito del primo turno, perché, nel caso in cui Édouard Philippe fosse l’unico candidato del blocco centrale, il suo consenso salirebbe infatti tra il 19% e il 22,5%.

Questi dati mostrano come la configurazione delle candidature potrebbe risultare determinante per l’accesso al secondo turno.

La presenza contemporanea di più candidati appartenenti al centro, alla destra moderata o alla sinistra potrebbe infatti frammentare i rispettivi elettorati, favorendo le forze politiche dotate di una base elettorale più consolidata.

Gli scenari del ballottaggio

L’identità del candidato che riuscirà a conquistare il secondo posto al primo turno delle presidenziali sarà decisiva per il successivo confronto al ballottaggio per la presidenza della Repubblica.

Infatti, il primo turno servirà a misurare i rapporti di forza tra le diverse forze politiche, e sarà il ballottaggio a determinare la direzione che la Francia prenderà nei cinque anni che vanno dal 2027 al 2032.

La configurazione dei due candidati qualificati al ballottaggio potrebbe, infatti, produrre esiti politici profondamente differenti.

L’ipotesi di un confronto tra Marine Le Pen e un candidato del centro o della destra moderata, come Édouard Philippe, non avrebbe le stesse implicazioni di un eventuale duello tra il Rassemblement National e Jean-Luc Mélenchon.

Allo stesso modo, un confronto tra due forze non riconducibili agli attuali principali poli di polarizzazione modificherebbe radicalmente le dinamiche di trasferimento dei voti al secondo turno.

La questione centrale diventerebbe quindi quella degli elettori dei candidati esclusi al primo turno.

In una competizione caratterizzata da una forte frammentazione, il risultato finale potrebbe dipendere non soltanto dalla capacità dei due finalisti di mobilitare il proprio elettorato, ma anche dalla possibilità di attrarre i consensi provenienti dagli altri schieramenti.

Il tradizionale fronte repubblicano contro il Rassemblement National, che in passato aveva favorito il trasferimento dei voti degli elettori moderati verso il candidato opposto all’estrema destra, appare oggi meno scontato.

La crescente polarizzazione del sistema politico francese e la perdita di consenso dei partiti tradizionali rendono infatti più incerta la scelta degli elettori esclusi dal secondo turno.

Le conseguenze per l’Europa

Le diverse configurazioni del ballottaggio non rappresenterebbero dunque soltanto differenti possibilità di alternanza alla guida della Francia, ma anche altrettante ipotesi di trasformazione della sua posizione internazionale.

Una vittoria del Rassemblement National potrebbe mettere in discussione alcuni degli orientamenti europeisti e internazionalisti consolidatisi durante gli anni della presidenza di Macron, mentre una vittoria di un candidato centrista o di centrodestra potrebbe garantire una maggiore continuità, pur con possibili evoluzioni della politica europea e di sicurezza.

Un eventuale successo della sinistra radicale guidata da Jean-Luc Mélenchon aprirebbe invece un’altra prospettiva, con possibili conseguenze sulla politica economica, sulla NATO e sul rapporto della Francia con l’Unione europea.

È quindi proprio dal risultato del ballottaggio che si potrà comprendere se il 2027 rappresenterà una semplice alternanza politica o un vero punto di svolta per la postura geopolitica francese, anche perché il risultato delle prossime elezioni presidenziali non determinerà soltanto l’indirizzo della politica interna francese, ma potrebbe incidere profondamente anche sugli equilibri europei e mondiali.

La Francia occupa infatti una posizione centrale nell’Unione europea, essendo una potenza nucleare e un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre a rappresentare uno dei principali attori militari e diplomatici del continente.

Un eventuale cambiamento della maggioranza politica a Parigi potrebbe quindi avere ripercussioni che oltrepassano i confini nazionali.

Sovranità e integrazione europea

Il Rassemblement National tende a privilegiare il recupero di competenze a livello nazionale e una riduzione dell’influenza delle istituzioni europee, mentre Jean-Luc Mélenchon propone una trasformazione radicale dell’Unione, arrivando a prevedere forme di disobbedienza alle regole europee qualora queste ostacolassero l’attuazione del suo programma.

Al contrario, un’eventuale vittoria di un candidato centrista o socialdemocratico potrebbe tradursi in una maggiore continuità con l’impostazione europeista degli ultimi anni, pur con possibili richieste di maggiore autonomia strategica europea.

In questo contesto, le posizioni dei diversi candidati potrebbero produrre orientamenti significativamente differenti, soprattutto per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina, il rapporto con la NATO e la costruzione di una capacità di difesa europea.

Le recenti dichiarazioni provenienti dal campo del RN sulla possibilità di ridimensionare il sostegno francese a Kiev mostrano già quanto la questione possa diventare centrale nella campagna elettorale.

Anche il rapporto franco-tedesco potrebbe risentire dell’esito delle elezioni.

La cooperazione tra Parigi e Berlino costituisce uno dei principali motori dell’integrazione europea e una modifica significativa della posizione francese nei confronti dell’UE, della politica di difesa o delle relazioni con gli Stati Uniti potrebbe modificare gli equilibri interni all’Unione.

La questione non riguarderebbe quindi soltanto la direzione presa dalla Francia, ma la capacità stessa dell’Europa di elaborare una posizione comune sulle principali crisi internazionali.

La vera incognita non sarà soltanto stabilire chi occuperà l’Eliseo, ma comprendere quale rapporto il nuovo presidente vorrà costruire tra sovranità nazionale, integrazione europea e impegno internazionale.

In questo senso, l’elezione francese potrebbe trasformarsi in uno degli appuntamenti politici più rilevanti per la ridefinizione degli equilibri europei dei primi decenni del ventunesimo secolo, sicuramente di peso specifico superiore alle prossime elezioni politiche italiane, che comunque rivestono una certa importanza e non solo per gli abitanti del Bel Paese.