La fase finale del festival internazionale di cortometraggi, 2.875 opere da 97 Paesi, 50 cortometraggi finalisti e un percorso di formazione e visione critica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 25 al 28 novembre 2026 Napoli ospita la fase finale della XVII edizione di CortiSonanti – Festival Internazionale di Cortometraggi. Quattro giornate dedicate al cinema breve e alla valorizzazione dei nuovi linguaggi audiovisivi, in programma tra il Cinema Pierrot, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II e il Cinema Filangieri.

Organizzato da Alchemicarts e finanziato dal Piano Cinema della Regione Campania – Film Commission, con il patrocinio del Comune di Napoli, il festival è diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio, affiancati quest’anno da Sergio Brancato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

CortiSonanti presenta quest’anno 50 opere selezionate tra le 2875 iscritte al concorso, provenienti da 97 Paesi. Un programma pensato non soltanto come occasione di fruizione cinematografica, ma anche come spazio di confronto e approfondimento culturale sui principali temi di attualità.

Il festival si articola in otto sezioni: video musicali, cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali, documentari, animazione, sport, ECOrti e DNA, sezione speciale dedicata alla dimensione partenopea. Quest’ultima rappresenta una vetrina per i talenti e le risorse del territorio campano.

Le 50 opere finaliste saranno presentate al pubblico nel corso delle prime tre giornate del festival, con proiezioni, attività laboratoriali e workshop: 25 e 26 novembre al cinema Pierrot di Ponticelli (Via Angelo Camillo de Meis, 58) e il 27 novembre al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II (Vico Monte della Pietà 1).

La cerimonia conclusiva e la proclamazione dei vincitori, invece, si terrà il 28 novembre (ore 11.00) al Cinema Filangieri (via Gaetano Filangieri 43). Nel corso della finale, condotta da Lorenzo Crea e Ambra Vitiello, verranno assegnati i vari premi e i riconoscimenti ai protagonisti dei vari lavori in concorso. Il premio simbolo identitario del festival è la scultura “Short Horn”, un corno realizzato dal maestro scultore Domenico Sepe.

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno “Two People Exchanging Saliva” di Natalie Musteata e Alexandre Singh, coproduzione Francia/Usa che si è aggiudicata l’Oscar quest’anno, il peruviano “America” di Javier Arias-Stella, lo spagnolo “Quemar al padre” (Father on Fire) di Rafa Piqueras, il macedone “Choice” di Marko Crnogorski, il francese “Le Bateleur” di Jennifer Fanjeaux e “City of Owls”, della regista russa Zhenia Kazankina, opera coprodotta tra Germania, Francia e Italia.

Nella sezione corti italiani, invece, sono in gara “Arca” di Lorenzo Quagliozzi (Vincitore Nastri d’Argento Live Action 2026), “Lacerazioni” di Max Pacifico (con Sergio Rubini nel ruolo di protagonista), Il fantasy “Juggernaut” di Daniele Ricci e Emanuele Ricci, “Quando il Cielo Cade” di Jay Ruggiano, il pluripremiato “I Fantastici 4×2” di Ermete Labbadia, “Comando io” di Pierdomenico Minafra, “Primo sangue” di Antonio La Camera, “Samsa” di Gianpiero Pumo e “Notturno” di Lorenzo Nuccio.

Tra i corti in concorso anche “Everyday in Gaza” di Omar Rammal (vincitore David di Donatello) e l’indonesiano “Where Is Home” di Lamtiar Simorangkir, entrambi nella sezione documentari, “La mancanza” di Lina Sastri nella sezione DNA, “Rukeli” di Alessandro Rak (vincitore Nastri d’Argento) nella sezione animazione, il corto iraniano Fish di Amirhossein Taleshi e il videoclip di Dario Sansone, “Restiamo in piedi”

Tra le iniziative centrali di questa edizione si distingue la collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, resa possibile grazie a Sergio Brancato, che ha strutturato un seminario specifico per gli studenti del corso di Laurea Magistrale, articolato su più giornate e coordinato da Alberto Maria De Mascellis e Giorgio Martone. Gli studenti coinvolti attraverso l’iscrizione avranno l’opportunità di visionare i 50 cortometraggi finalisti e di analizzarli insieme ai docenti secondo una prospettiva critica e metodologica. Al termine del percorso, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio giudizio attraverso la compilazione di un’apposita scheda di valutazione. La partecipazione consentirà inoltre agli studenti di ottenere crediti formativi.

Anche per il 2026, inoltre, il festival conferma la scelta di affiancare alla selezione cinematografica un tema guida di forte attualità: “Ambiente e Cambiamento Climatico – Cause, Conseguenze e Azioni per il Futuro”. Il tema attraversa la programmazione e le attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento di realtà impegnate nella sostenibilità, tutela ambientale e sociale (ESG), tra cui N’Sea Yet, WWF Napoli, Mare Vivo, Gea Ets, Clenap, Fondali Campani, Primaurora, Stopbiocidio, Let’s do it!, CSI Gaiola, Tutta n’ata storia e Sponda Sud APS.

Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

PER INFO E CONTATTI :

Facebook: https://www.facebook.com/festivalcortisonanti

Instagram: https://www.instagram.com/festival_cortisonanti

Sito Web: https://www.cortisonanti.it