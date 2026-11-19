REAS è una fiera che si tiene in ottobre a Montichiari, vicino Brescia. L’evento attrae persone del campo delle emergenze e della sicurezza da tutta Italia e oltre. In primo piano ci sono gli operatori del 118 e i volontari del Servizio Civile.

Le aziende e attrezzature

A livello commerciale sono presenti le aziende che producono abbigliamento protettivo ad alta visibilità, barelle, defibrillatori, tende, gruppi elettrogeni e luci, pompe idrovore, mezzi di soccorso e materiale antincendio.

Robotica e droni

Poi c’è il comparto robotica e droni. I robot hanno forma di cane e sono usati per accedere a edifici pericolanti o sono equipaggiati con sensori di sorveglianza.

I droni sono per lo più DJI, con l’aggiunta di sensori accessori per il rilievo di gas in spazi confinati (meglio non esporre uomini a questo rischio), navigazione in assenza di segnali GPS in gallerie e termocamere per la ricerca di dispersi.

Volontariato e formazione giovanile

Il padiglione dei volontari di diverse province italiane mette in evidenza come queste tecnologie si stiano diffondendo a livello territoriale, includendo offerte e opportunità formative per i giovani.

Presenti anche volontari tedeschi con apparecchiature per la ricerca di dispersi sotto le macerie, un’esperienza maturata a causa dei vecchi impianti di riscaldamento a gas della Germania Est, che purtroppo spesso esplodono perché desueti.

La necessità della resilienza

In tempi incerti di alluvioni da cambiamento climatico (vedere il filtraggio delle acque fangose) e scenari di conflitti internazionali, REAS evidenzia la necessità di costruire una Resilienza Nazionale.

Guardate il video per una descrizione visiva e immediata.