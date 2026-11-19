Nel vasto universo criminale de Il Padrino, la figura di Albert “Al” Neri rappresenta la perfetta fusione tra l’implacabilità della giustizia sommaria e la devozione cieca verso la mafia. Poliziotto dai metodi brutali ma risoluti, Neri si muove fin dall’inizio guidato da un proprio e intransigente concetto di giustizia, nutrendo un odio profondo verso i teppisti e distinguendosi per una spaventosa forza fisica.

Dalla polizia al carcere: la svolta che incontra i Corleone

Assegnato al quartiere di Harlem e caratterizzato da forti pregiudizi razziali, la sua carriera in divisa subisce una battuta d’arresto definitiva quando interviene contro il narcotrafficante Wax Baines, sorpreso a commettere violenze su una giovane e una bambina: Neri lo uccide fracassandogli il cranio con una torcia, finendo inevitabilmente in prigione.

Abbandonato dalla moglie e deluso dal nipote Thomas — che aveva precedentemente picchiato a sangue per aver mancato di rispetto alla madre vedova —, Al cova un feroce rancore verso la società. A cambiare il suo destino interviene la malavita: grazie alle pressioni e all’influenza esercitata da Don Vito Corleone sul tribunale (sollecitato dal suocero di Neri), l’ex poliziotto viene scarcerato. Peter Clemenza e Tom Hagen intuiscono immediatamente le sue potenzialità, vedendo in lui il degno erede del compianto Luca Brasi.

Il braccio armato e spietato di Michael Corleone

Presentato a Michael Corleone, Neri viene inizialmente inserito nel regime di Clemenza, per poi diventare in breve tempo la guardia personale del nuovo Padrino e il suo principale sicario. È proprio lui, travestito da agente di polizia, ad eseguire materialmente l’omicidio del boss Emilio Barzini (chiamato Barrese nel primo doppiaggio) sulle scale del tribunale di New York.

Ne Il Padrino – Parte II la sua ascesa interna si consolida ulteriormente: diviene uno dei principali caporegime della famiglia — al fianco di Rocco Lampone — e riceve l’ordine più doloroso e devastante, quello di giustiziare Fredo Corleone durante la battuta di pesca sul lago. Nel capitolo conclusivo, Il Padrino – Parte III, Neri è ormai il braccio destro e l’ombra di Michael: sventa un attentato ai suoi danni insieme a Vincent Mancini e, su mandato di quest’ultimo, vola in Vaticano per eliminare l’arcivescovo Gilday, a capo della Banca Vaticana. Il personaggio compare inoltre nei romanzi sequel scritti da Mark Winegardner, Il ritorno del padrino e La vendetta del padrino.

Note sul cast e doppiaggio

Sul grande schermo, nella celebre trilogia diretta da Francis Ford Coppola, il personaggio di Al Neri ha il volto inconfondibile dell’attore Richard Bright. Nell’edizione italiana originale dei film, la sua voce è stata prestata da Antonio Guidi nel secondo capitolo e da Sergio Matteucci nel terzo.