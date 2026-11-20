Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Torino. Alla vigilia della sfida contro la formazione guidata da Abate, gli azzurri sono scesi in campo questa mattina al SSC Napoli Training Center per la consueta seduta di rifinitura.

Il programma dell’allenamento Il gruppo ha svolto una sessione mattutina focalizzata sui dettagli in vista del match. La squadra ha iniziato l’allenamento con una fase di attivazione muscolare, per poi concentrarsi intensamente sul lavoro tecnico-tattico predisposto dallo staff per preparare al meglio la gara contro i granata.

Le novità dall’infermeria Arrivano notizie positive dal campo sul fronte dei recuperi: Favasuli e Spinazzola hanno infatti svolto l’intera seduta in gruppo insieme ai compagni, risultando così pienamente recuperati e arruolabili per la sfida di domani.