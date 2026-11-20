È ufficiale il ritorno di Karel Zeman alla guida tecnica della Nocerina 1910. Attraverso una nota diramata sui propri canali, il club rossonero ha annunciato di aver nuovamente affidato la panchina della prima squadra all’allenatore, segnando così un nuovo inizio all’insegna della continuità con il recente passato.
Insieme a Zeman rientra nei ranghi anche Alfonso Camorani, che riprenderà il ruolo di allenatore in seconda. Una scelta mirata a ricomporre per intero il precedente staff tecnico, puntando su una coppia che conosce già bene l’ambiente, le dinamiche dello spogliatoio e le esigenze della piazza nocerina.
Nel comunicato ufficiale, la dirigenza rossonera ha rivolto a entrambi i tecnici i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo l’auspicio che possano affrontare questa nuova parentesi con determinazione e professionalità per centrare gli obiettivi stagionali prefissati dal club.