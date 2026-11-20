Innesto di qualità ed esperienza per la mediana del Real Forio. Il club biancoverde ha annunciato l’ingaggio di Alfonso Sepe, centrocampista classe 2002 prelevato dall’Afragolese (formazione militante nel girone G di Serie D), che vestirà la maglia numero 5.

Il nuovo rinforzo a disposizione di mister Carlo Sanchez è un profilo duttile, capace di agire sia da mezzala che in posizione centrale. Nel comunicato di presentazione, la società isolana ha sottolineato la sua corsa, l’intensità e la lettura del gioco, evidenziando la capacità di abbinare qualità nella costruzione della manovra ed efficacia in fase di recupero palla.

Nato a Napoli l’11 luglio 2002, Sepe si è formato calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, completando l’intero percorso fino alla Primavera: un bagaglio formativo al quale il club biancoverde attribuisce la pulizia tecnica e la visione di gioco del calciatore.

Nonostante la giovane età, il centrocampista vanta già un percorso significativo tra i professionisti e i dilettanti. Dopo le esperienze in Serie C con le maglie di San Donato Tavarnelle e Alessandria, è approdato in Serie D indossando i colori di Mestre e Pompei — piazza in cui si è messo in luce per personalità, tempi di inserimento e contributo offensivo — prima del trasferimento all’Afragolese nel settembre 2025. Ora la nuova avventura sull’isola, dove è pronto a prendere le chiavi del centrocampo del Real Forio.