Tutte le informazioni utili per seguire la sfida dello stadio “Diego Armando Maradona”, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta.

Tutto pronto allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta per il fischio d’inizio di Napoli-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 20:45 di sabato 21 novembre 2026.

Una sfida molto attesa dai tifosi, che potranno scegliere tra diverse opzioni per non perdersi nemmeno un minuto della partita, essendo l’incontro trasmesso in co-esclusiva.

Dove vedere Napoli-Torino in TV La partita sarà visibile in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno quindi decidere liberamente quale emittente preferire per seguire la telecronaca e il pre-partita dal “Maradona”. Nello specifico, per gli utenti Sky i canali di riferimento saranno quelli dedicati alla Serie A.

Dove vederla in streaming Ampia copertura anche per quanto riguarda lo streaming, fruibile su tutti i dispositivi compatibili (smart TV, smartphone, tablet, PC e console di gioco):

DAZN: scaricando l’applicazione ufficiale o collegandosi al sito web da browser.

Sky Go e NOW: le due piattaforme di streaming targate Sky dedicate rispettivamente agli abbonati via satellite/fibra e a chi possiede un pass sport attivo.

La scheda del match:

Partita: Napoli – Torino (12ª giornata Serie A)

Data e orario: Sabato 21 novembre 2026, ore 20:45

Stadio: “Diego Armando Maradona”, Napoli

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: App/Sito DAZN, Sky Go, NOW