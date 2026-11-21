Tutte le informazioni utili per seguire la sfida dello stadio “Diego Armando Maradona”, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta.
Tutto pronto allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta per il fischio d’inizio di Napoli-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 20:45 di sabato 21 novembre 2026.
Una sfida molto attesa dai tifosi, che potranno scegliere tra diverse opzioni per non perdersi nemmeno un minuto della partita, essendo l’incontro trasmesso in co-esclusiva.
Dove vedere Napoli-Torino in TV La partita sarà visibile in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno quindi decidere liberamente quale emittente preferire per seguire la telecronaca e il pre-partita dal “Maradona”. Nello specifico, per gli utenti Sky i canali di riferimento saranno quelli dedicati alla Serie A.
Dove vederla in streaming Ampia copertura anche per quanto riguarda lo streaming, fruibile su tutti i dispositivi compatibili (smart TV, smartphone, tablet, PC e console di gioco):
DAZN: scaricando l’applicazione ufficiale o collegandosi al sito web da browser.
Sky Go e NOW: le due piattaforme di streaming targate Sky dedicate rispettivamente agli abbonati via satellite/fibra e a chi possiede un pass sport attivo.
La scheda del match:
Partita: Napoli – Torino (12ª giornata Serie A)
Data e orario: Sabato 21 novembre 2026, ore 20:45
Stadio: “Diego Armando Maradona”, Napoli
Diretta TV: DAZN, Sky
Diretta streaming: App/Sito DAZN, Sky Go, NOW