Un tuffo nel passato recente per rivivere le emozioni di una notte da batticuore: la festa al “Maradona”, la magia di Alisson Santos, il sigillo dell’ex Elmas e il boato di uno stadio in estasi per il ritorno insieme di Anguissa e De Bruyne.

Ci sono pomeriggi che, col passare del tempo, acquistano una patina speciale, fatta di ricordi nitidi e profumo di grande calcio. Riavvolgere il nastro fino a quel 6 marzo 2026 significa aprire l’album dei ricordi di una stagione vissuta a mille all’ora, quando lassù, in cima alla classifica, il traguardo della Champions League sembrava già vicinissimo, a un passo dall’essere toccato con mano.

Il prato dello stadio “Maradona” si accendeva per un Napoli-Torino che sapeva già di notte d’élite. C’erano ancora le note nell’aria, le tracce di uno show che sapeva di festa popolare, e quel pallone che, dopo appena sette minuti, sembrava rotolare esattamente dove la storia di quella squadra pretendeva di portarlo. Era il marchio di fabbrica di Alisson Santos, il brasiliano designato a raccogliere pesanti eredità, capace di inventarsi una giocata d’alta scuola, un controllo di velluto e una rasoiata che fulminò Paleari per l’uno a zero. Castellammare e Napoli, in quel momento, respiravano all’unisono.

Ma l’amarcord più intenso, quello che ancora oggi fa vibrare le corde della nostalgia, appartiene all’intervallo e ai primi minuti della ripresa. Quando il tabellone e il campo restituirono al pubblico un’immagine che i tifosi avevano custodito come un miraggio: l’abbraccio reale dello stadio, incredulo e felice, nel rivedere di nuovo insieme Frank Anguissa — rientrato dopo quattro mesi di silenzio e sofferenza — e Kevin De Bruyne. Un boato d’amore puro, di quelli che soltanto un catino innamorato pazzo sa regalare.

Il copione di quella sfida scivolò via tra le parate disperate di Paleari e la regia illuminata di Gilmour, fino al minuto ventidue della ripresa, quando un altro frammento di passato tornò a bussare: la girata vincente di Eljif Elmas, l’ex della notte che timbrò il cartellino del 2-0, consegnando alla squadra di Conte un weekend in salotto vissuto con la serenità dei grandi. E pazza se poi il Torino, con l’orgoglio del “Gallo” Belotti in panchina e il guizzo di Casadei nel finale, provò a riaprire i giochi: di quel 6 marzo 2026 restano soprattutto i brividi, le ovazioni per Simeone, la consapevolezza di un gruppo ritrovato e la dolce sensazione di un futuro ancora tutto da raccontare.