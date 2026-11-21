Nel vasto universo criminale e familiare de Il Padrino, la figura di Genco Abbandando rappresenta molto più di un semplice braccio destro: è il compagno d’infanzia, l’amico fraterno e la mente strategica che ha accompagnato Vito Corleone sin dai primi passi nella malavita di New York.

Dalle botteghe di Corleone alla nascita della Genco Olive Oil

Figlio di un droghiere corleonese, Genco lavora da giovane nella bottega di famiglia insieme al coetaneo Vito Corleone, rifugiatosi in America dalla Sicilia. Quando Vito perde il lavoro a causa delle imposizioni del famigerato estorsore Don Fanucci – che pretende l’assunzione del proprio nipote –, Genco dimostra subito la sua lealtà rifornendo di nascosto l’amico con generi alimentari per sfamare la moglie e i piccoli Santino e Fredo.

Con la successiva eliminazione di Fanucci e la nascita della cellula mafiosa insieme a Peter Clemenza e Salvatore Tessio, Genco entra ufficialmente nell’organizzazione assumendo il ruolo chiave di consigliere. È lui la mente dietro la fondazione della Genco Olive Oil Company, la potente e celebre società di copertura utilizzata per l’importazione dell’olio d’oliva italiano negli Stati Uniti.

Il ruolo di consigliere e la gestione dell’impero

Padre di tre figlie femmine, Genco gestisce con lucidità la complessa rete di corruzione del boss, amministrando il sistema di spie e informatori e dispensando consigli preziosi e puntuali. La sua profonda intelligenza e la vicinanza incondizionata a Don Vito ne fanno il perno amministrativo della famiglia, un punto di riferimento insostituibile per anni.

La malattia e il passaggio di testimone a Tom Hagen

Negli ultimi anni della sua vita, Genco viene colpito da un gravissimo cancro che lo conduce a lunghi periodi di sofferenza e delirio. Per oltre un anno, impossibilitato a svolgere le sue funzioni, viene affiancato e progressivamente sostituito nel ruolo di consigliere da Tom Hagen, il figlio adottivo di Don Corleone. La sua scomparsa si consuma tragicamente il giorno stesso del matrimonio di Connie Corleone, assistito fino all’ultimo istante dall’amico di una vita, Vito.

Note sul cast e le scene tagliate

Nel capolavoro cinematografico Il Padrino – Parte II (nelle sequenze ambientate nel passato), Genco Abbandando da giovane è interpretato da Frank Sivero. Inizialmente, nel primo capitolo della trilogia, era stata girata una toccante scena dedicata alla sua morte interpretata da Franco Corsaro, la quale fu tuttavia tagliata in fase di montaggio finale e dunque esclusa dalla versione cinematografica ufficiale.