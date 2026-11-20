Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli resta al centro delle indiscrezioni di mercato. Il PSV Eindhoven avrebbe manifestato interesse per il centrocampista belga, avanzando una prima proposta da 2 milioni di euro per portarlo in Olanda già a gennaio.
Una cifra che non convincerebbe il club azzurro, intenzionato a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. Per aprire una trattativa, il Napoli potrebbe prendere in considerazione un’offerta vicina ai 7 milioni di euro.
Il PSV prova ad anticipare
Secondo la Gazzetta dello Sport, il club olandese avrebbe già contattato il Napoli per conoscere le intenzioni della società riguardo alla clausola di rinnovo del contratto di De Bruyne, esercitabile a giugno.
Successivamente sarebbe arrivata una prima proposta economica da 2 milioni di euro, ritenuta insufficiente per convincere la dirigenza azzurra.
Il Napoli, infatti, non avrebbe intenzione di privarsi facilmente di uno dei calciatori più rappresentativi della rosa.
Allegri vuole trattenere De Bruyne
Massimiliano Allegri vorrebbe continuare a lavorare con il centrocampista belga, considerato uno degli elementi di maggiore qualità tecnica a disposizione.
Anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbero orientati a proseguire il rapporto con il giocatore.
La volontà della società, dunque, sarebbe quella di mantenere De Bruyne in organico, senza escludere eventuali valutazioni qualora arrivasse un’offerta economicamente più significativa.
La valutazione del Napoli
La cifra che potrebbe indurre il Napoli a riflettere su una cessione sarebbe vicina ai 7 milioni di euro.
Una valutazione legata anche all’investimento sostenuto per portare il centrocampista in azzurro dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester City.
Nonostante il trasferimento a parametro zero, infatti, l’operazione ha comportato importanti impegni economici.
De Bruyne ha ancora sei mesi di ingaggio per un importo di poco inferiore ai 3 milioni di euro, oltre a una rata del premio alla firma pari a 2,5 milioni di euro lordi.
La decisione spetta al belga
L’elemento decisivo potrebbe essere proprio la volontà di Kevin De Bruyne.
Se il centrocampista manifestasse il desiderio di avvicinarsi a casa e trasferirsi al PSV Eindhoven, il Napoli potrebbe trovarsi nella condizione di valutare concretamente una possibile partenza.
In quel caso, però, la società azzurra vorrebbe ricevere una proposta adeguata al valore del giocatore.