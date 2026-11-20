Avrebbe scavalcato il cancello secondario del Parco archeologico di Oplontis, a Torre Annunziata, per rubare agrumi dalle piante presenti all’interno dell’area. Un uomo di 49 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e invasione di terreni.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti in due giornate distinte, il 30 ottobre e il 13 novembre.

Due intrusioni nel sito archeologico

Secondo quanto ricostruito, il 49enne avrebbe utilizzato in entrambe le occasioni un ingresso secondario per introdursi nell’area archeologica.

Una volta all’interno, si sarebbe impossessato degli agrumi presenti sulle piante, per poi allontanarsi dopo essere stato notato dal personale addetto alla vigilanza.

Identificato grazie alle telecamere

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata, che hanno esaminato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

L’analisi dei filmati ha consentito ai militari di risalire all’identità del presunto responsabile.

Per il 49enne è scattata la denuncia con le accuse di furto aggravato e invasione di terreni. La sua responsabilità penale resta da accertare.