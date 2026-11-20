Nel vasto e spietato scacchiere criminale de Il Padrino, la figura di Rocco Lampone rappresenta l’efficienza silenziosa, la precisione tattica e la totale dedizione alla famiglia Corleone. Veterano della seconda guerra mondiale, Rocco combatte al fronte fino al 1943, anno in cui viene gravemente ferito in Africa, subendo una menomazione che lo costringe a zoppicare pesantemente e che gli costa il congedo militare.

L’ingresso nei Corleone e l’ascesa nel mercato nero

Data la scarsità di uomini arruolabili in quel periodo, il caporegime Peter Clemenza decide di inserirlo nella propria divisione, incurante delle lesioni fisiche. Lampone dimostra ben presto un talento straordinario: impiegato nei traffici del mercato nero delle confezioni e nella gestione degli impianti governativi delle tessere alimentari OPA, arriva in breve tempo a controllare l’intera rete commerciale illecita. Clemenza apprezza particolarmente la sua diligenza e la sua intelligenza criminale, capace di discernere con lucidità chirurgica quando è il momento di usare la violenza e quando invece è superflua.

Nel 1945 viene scelto da Clemenza per un compito delicatissimo: giustiziare Paulie Gatto, la guardia del corpo colpevole di aver tradito la Famiglia vendendosi al narcotrafficante Virgil Sollozzo. L’ottima riuscita dell’operazione gli vale la promozione a soldato effettivo, avvicinandolo sempre di più ai vertici del clan e al consigliere Tom Hagen.

Dalla riorganizzazione alla missione finale a Miami

Negli anni ’50, sotto la supervisione strategica di Michael Corleone, Lampone impianta un nuovo regime segreto destinato a sostituire le vecchie forze del defunto Santino, guidandolo in prima linea nella guerra definitiva contro le altre famiglie di New York. Quando Clemenza si distacca per fondare una propria famiglia autonoma, Rocco viene ufficialmente promosso al rango di caporegime.

La sua parabola si chiude tragicamente nel secondo capitolo della saga cinematografica. Durante lo scontro con il boss ebreo Hyman Roth, è proprio Rocco ad assumersi l’incarico più pericoloso: travestito da reporter, si intrufola all’aeroporto di Miami e fredda Roth, venendo però immediatamente neutralizzato e ucciso dagli agenti della sicurezza durante la fuga.

Note sul cast

Sul grande schermo, il personaggio di Rocco Lampone è interpretato magistralmente dall’attore Tom Rosqui.