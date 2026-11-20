Cresce l’attesa per Napoli-Torino, sfida che mette di fronte la formazione azzurra guidata da Allegri e i granata allenati da Abate. Un confronto che promette intensità, duelli a centrocampo e scelte tattiche speculari, visto che entrambi i tecnici sembrano orientati verso lo stesso modulo di partenza.

Le probabili scelte del Napoli Per il Napoli l’ipotesi principale vede un 3-5-2 con Milinkovic-Savic a difendere i pali e un terzetto arretrato composto da Beukema, Rrahmani e Marin R. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Olivera, mentre in mezzo al campo il trio formato da De Bruyne, Gilmour e McTominay è chiamato a dare qualità, geometrie e inserimenti. In avanti la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Hojlund e Lang.

Le probabili scelte del Torino Risposta tattica speculare per il Torino, atteso in campo con il 3-5-2. Davanti a Perri dovrebbero agire Coco, Ismajli e Comuzzo. Sulle fasce pronti Belghali e Cacciamani, con Braganca, Mandragora e Fitz-Jim a presidiare la zona nevralgica. Davanti, tandem offensivo composto da Adams e Simeone per cercare profondità e pericolosità negli ultimi metri.

La designazione arbitrale A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Mondin. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Di Bello, mentre al VAR ci sarà Camplone con Volpi in qualità di assistente VAR.