Vigilia di campionato in casa Juve Stabia, attesa domani dall’ostica trasferta sul campo del Modena. In conferenza stampa, il tecnico delle Vespe Pietro De Giorgio ha tracciato la rotta in vista dell’incontro e del ciclo di otto gare che accompagnerà la squadra fino alla sosta, chiedendo ai suoi di trasformare l’amarezza per la conferma della penalizzazione in energia positiva.
«Ci tenevamo a recuperare due punti, ma questo deve renderci ancora più forti e spingerci verso il nostro obiettivo, che resta la salvezza», ha esordito l’allenatore gialloblù, elogiando la tenuta psicologica del gruppo: «Tirarsi fuori dalla zona playout non era semplice, ma la squadra ha dimostrato grande forza mentale», complici anche i progressi atletici di chi era arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo. Guai però ad abbassare la guardia, nonostante le tre partite ravvicinate in sette giorni: «Ora la testa è solo al Modena, al turnover penseremo più avanti».
Infermeria e scelte di formazione Sul fronte indisponibili si registrano notizie agrodolci: Patanè dovrà restare ai box per almeno quindici giorni a causa di una distrazione al bicipite femorale, mentre Scuderi torna finalmente tra i convocati dopo oltre un mese di stop. Abbondanza e ballottaggi invece negli altri reparti. In attacco resta vivo il duello tra Belotti e Di Nardo, definito dal mister «una sfida affascinante tra una certezza e una rivelazione». A centrocampo, intorno alla garanzia Pierobon, le scelte dipenderanno dall’avversario: «La concorrenza è uno stimolo positivo. La difesa è il reparto cresciuto di più, mentre davanti possiamo incidere maggiormente: ci mancano soprattutto i gol dei centrocampisti».
Filosofia e giovani In chiusura, De Giorgio ha ribadito l’identità tattica della sua Juve Stabia, promettendo una gara a viso aperto anche al “Braglia”: «Voglio giocare le partite, non speculare, altrimenti non mi diverto». Infine, un passaggio sull’autocritica e sulla linea verde: «Qualche errore l’ho commesso anch’io, serve per crescere. In Italia dobbiamo avere più pazienza se vogliamo davvero valorizzare i giovani».