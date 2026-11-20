Almeno 25mila persone sono scese in piazza a Napoli per lo sciopero generale indetto dalla Cgil e per la mobilitazione studentesca. Al corteo partecipano lavoratori, lavoratrici, studenti e associazioni, mentre nell’area metropolitana si registrano percentuali elevate di adesione nei luoghi di lavoro.
In diverse realtà produttive e socio-assistenziali la partecipazione ha raggiunto il 100%, con ripercussioni anche sulle attività scolastiche.
Il corteo a Napoli
La mobilitazione ha portato in strada migliaia di persone, coinvolgendo contemporaneamente il mondo del lavoro e quello della scuola.
Lo sciopero interessa numerosi settori dell’economia dell’area metropolitana, dalle industrie metalmeccaniche alle aziende manifatturiere, fino ai servizi educativi e socio-sanitari.
Adesioni nelle aziende metalmeccaniche
Nel comparto metalmeccanico, l’adesione allo sciopero raggiunge l’80% alla Lear di Caivano e al Gruppo Sangiorgio di Acerra.
Alla Dema di Somma Vesuviana, invece, la partecipazione si attesta al 70%.
Percentuali significative anche nella cantieristica, dove alla Fiart Mare l’adesione raggiunge il 100%.
Nel settore calzaturiero, lo sciopero coinvolge il 90% dei lavoratori della Melluso, mentre alla Russo di Casandrino la partecipazione si ferma al 35%.
Sciopero nel settore agroalimentare
La mobilitazione interessa anche le aziende agroalimentari del territorio.
Alla De Nigris aderisce allo sciopero il 30% dei lavoratori, mentre alla Kimbo la percentuale si attesta al 20%.
I dati mostrano una partecipazione differenziata tra le varie realtà produttive dell’area napoletana.
Scuole e servizi coinvolti
Particolarmente elevata l’adesione nei servizi socio-sanitari ed educativi.
Negli asili nido gestiti dalle cooperative la partecipazione raggiunge il 100%.
Si registra inoltre il 90% di adesione sia al centro di riabilitazione Istituto Ursi sia alla RSA Toiano di Pozzuoli.
La giornata di sciopero ha avuto conseguenze anche sull’attività didattica: in numerosi istituti scolastici del territorio le lezioni non si sono svolte regolarmente.