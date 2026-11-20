Sabato 21 novembre (ore 15:00) va in scena la dodicesima giornata di Serie BKT. I gialloblù di Castellammare affrontano una trasferta insidiosa contro una squadra a trazione offensiva, guidata in panchina dall’emergente Galloppa e trascinata in attacco dall’esperienza del “Gallo”. Dirige Abisso.

Un sabato pomeriggio ad alta tensione e ricco di spunti tecnici attende la Juve Stabia. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, le Vespe saranno di scena allo stadio “Alberto Braglia” per affrontare il Modena, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 di sabato 21 novembre. Un banco di prova severo per la formazione stabiese, chiamata a confrontarsi con una delle piazze più calde della cadetteria e contro un avversario che unisce organizzazione tattica e individualità di spicco.

Il Modena di Galloppa: possesso palla e spinta sulle fasce Sulla panchina dei canarini siede Daniele Galloppa, tecnico romano classe 1985 approdato in Emilia lo scorso giugno dopo aver riportato lo Scudetto Primavera alla Fiorentina a distanza di 43 anni. La sua impronta sul Modena è già ben riconoscibile: flessibile nei sistemi di gioco — alternando il 3-4-2-1, il 4-2-3-1 e il 3-5-2 — Galloppa predilige un calcio moderno e propositivo, incentrato su un possesso palla fluido e rapido.

Per la Juve Stabia sarà fondamentale limitare le continue sovrapposizioni degli esterni emiliani, vero motore della manovra offensiva e delle transizioni del Modena, provando a sfruttare gli spazi che la difesa gialloblù — molto aggressiva nelle marcature e nei cambi di posizione — può talvolta concedere in campo aperto.

L’osservato speciale: la sfida al “Gallo” Belotti Se la manovra porta la firma di Galloppa, il peso specifico dell’attacco modenese passa inevitabilmente dai piedi e dall’esperienza di Andrea Belotti. Sarà proprio il duello con il “Gallo” il tema centrale per la retroguardia delle Vespe. L’ex centravanti della Nazionale rappresenta il pericolo numero uno per carisma, fisicità e fiuto del gol: per uscire indenni dal “Braglia”, ai difensori stabiesi servirà una prova impeccabile per sporcare i rifornimenti verso l’area di rigore e non concedergli profondità.

La designazione arbitrale La delicatezza dell’incontro è confermata anche dalle scelte dell’AIA per la direzione di gara. A fischiare al “Braglia” sarà infatti un arbitro di grande esperienza come Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro e Giulia Tempestilli, con Giuseppe Mucera nel ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà Paolo Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Alberto Santoro.

Per la Juve Stabia l’obiettivo è chiaro: affrontare la trasferta emiliana con coraggio, compattezza e personalità, provando a imbrigliare le fonti di gioco avversarie per strappare punti preziosi in un campionato sempre più equilibrato.