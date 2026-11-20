Quella tra Napoli e Torino non sarà soltanto la sfida tra l’allievo Ignazio Abate e il suo maestro Massimiliano Allegri, ma anche un vero e proprio viaggio nei ricordi per l’attuale tecnico granata. Lo stadio di Fuorigrotta — all’epoca ancora intitolato a San Paolo — è stato infatti uno dei primi grandi palcoscenici della sua carriera da calciatore, agli albori dell’era Aurelio De Laurentiis.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nell’estate del 2004 un giovanissimo Abate — all’epoca nemmeno diciottenne — fu girato in prestito dai rossoneri al neonato Napoli Soccer, diventando uno dei primissimi acquisti della nuova gestione presidenziale targata De Laurentiis, ripartita dalle ceneri del fallimento in Serie C1.

In una piazza ferita ma animata da un entusiasmo travolgente, l’esterno campano seppe ritagliarsi subito uno spazio importante nonostante la giovanissima età e la pressione di una maglia pesantissima. Nella stagione 2004-2005, sotto la guida tecnica prima di Gian Piero Ventura e poi di Edy Reja, Abate collezionò complessivamente 33 presenze (tra campionato, Coppa Italia di Serie C e play-off) impreziosite da 2 reti, sfiorando la promozione in Serie B sfumata soltanto nella finale play-off contro l’Avellino.

Quella parentesi azzurra rappresentò il vero battesimo del fuoco tra i professionisti per il futuro terzino della Nazionale, gettando le basi per la sua lunga carriera in Serie A e legando indissolubilmente il suo nome agli inizi della rinascita del calcio napoletano. A distanza di oltre vent’anni, Abate torna ora a calcare quel prato da avversario in panchina, carico di ricordi ed emozione.