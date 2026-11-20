Nel panorama della malavita de Il Padrino, poche figure incutono tanta soggezione e timore quanto Luca Brasi. Criminale temuto nella parte est di New York, si costruisce rapidamente la fama di spietato assassino, ricattatore e ladro, distinguendosi per una peculiarità: agire sempre senza complici. Dopo essere finito in prigione — dove tenta il suicidio —, viene salvato e fatto scagionare da Don Vito Corleone, che intuisce le sue potenzialità e lo ingaggia come proprio esecutore di fiducia per missioni di sangue e intimidazione.

La lealtà maniacale

Brasi diventa ben presto il pilastro su cui poggia la forza del clan Corleone: il più implacabile e sadico esecutore al servizio del Padrino, nonché l’unico uomo capace di incutere una leggera apprensione allo stesso Don Vito. Di fronte a una venerazione quasi maniacale da parte del mastodontico sicario, le sue azioni entrano presto nella leggenda nera di New York.

Negli anni ’30, Brasi elimina a colpi d’ascia due sicari di Chicago inviati da Al Capone (alleato del rivale Salvatore Maranzano). Anni dopo, quando Don Vito subisce un quasi fatale attentato, Luca interviene trucidando sei uomini con una violenza inaudita, sebbene l’assenza di prove materiali gli eviti il processo. Con un aspetto massiccio e un’espressione perennemente segnata da una rabbia feroce, Brasi è in grado di terrorizzare una folla intera con un solo sguardo, sottomettendosi unicamente all’autorità del Padrino.

L’infiltrazione e la tragica fine

Nel giorno del matrimonio di Connie Corleone, Brasi appare teso mentre prova il discorso di ringraziamento per Don Vito, arrivando a subire l’ironia di Kay Adams sulla sua corporatura. Dopo aver finalmente parlato con il boss, viene spedito in una missione segreta: infiltrarsi nella famiglia Tattaglia per spiare le mosse e le risorse di Virgil Sollozzo. La copertura salta tragicamente: durante il colloquio, Brasi viene immobilizzato, pugnalato a una mano e strangolato, per poi essere gettato nelle acque di un fiume con l’immancabile pesce recapitato ai Corleone. Al suo posto, come guardia personale del boss, subentrerà l’ex poliziotto Al Neri.

Il retroscena dal set e il cast

Nel capolavoro cinematografico di Francis Ford Coppola, Luca Brasi ha il volto imponente dell’ex pugile e uomo d’onore nella realtà Lenny Montana. Nella versione italiana originale, la voce del personaggio è di Guido Celano, mentre nel ridoppiaggio del 2007 viene doppiato da Mario Bombardieri.

Curiosamente, durante le riprese Montana fu sopraffatto da un forte nervosismo e da evidenti balbuzie ogni volta che doveva recitare la scena del discorso di fronte a Marlon Brando. Per rompere il ghiaccio e stemperare la tensione, Brando si presentò in scena con un cartello attaccato alla fronte con scritto una frase goliardica e scurrile. Per risolvere definitivamente il problema, il regista Francis Ford Coppola decise di riscrivere la sequenza inserendo le prove del discorso di Brasi proprio accanto al tavolo di Michael Corleone e Kay Adams, trasformando l’ansia dell’attore in un tratto caratteristico e indimenticabile della pellicola.