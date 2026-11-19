Un uomo di 74 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Torre del Greco, in via dello Sport, nei pressi dello stadio comunale Amerigo Liguori. Il corpo è stato scoperto nella serata di ieri, 18 novembre, dopo una segnalazione dell’amministratore del condominio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima.

La segnalazione dell’amministratore

A far scattare l’intervento è stata la preoccupazione dell’amministratore del condominio in cui viveva l’anziano, che ha trasmesso una segnalazione tramite PEC al protocollo del Comune, alla polizia locale e all’Asl Napoli 3 Sud.

La comunicazione è arrivata all’attenzione del sindaco Luigi Mennella, che ha immediatamente allertato il comandante della polizia municipale, Gennaro Russo.

Una pattuglia è stata quindi inviata presso l’abitazione, dove gli agenti hanno tentato inutilmente di ottenere una risposta dall’interno.

Dalle prime verifiche è emerso che l’uomo era stato visto l’ultima volta circa due settimane prima.

Il ritrovamento nell’abitazione

Gli agenti hanno inizialmente cercato di rintracciare eventuali familiari del 74enne, senza però riuscirci.

È stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento per consentire l’accesso.

All’interno dell’abitazione, l’anziano è stato trovato senza vita sul letto. Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione, circostanza che ha confermato come la morte non fosse recente.

Accertata la morte naturale

Dopo il ritrovamento sono state avviate le procedure previste. Sul posto è intervenuto il medico legale incaricato dal magistrato di turno, che ha preso in carico il fascicolo.

Gli accertamenti hanno escluso la presenza di segni di violenza sul corpo e il decesso è stato attribuito a cause naturali.

Non è stata pertanto ritenuta necessaria l’autopsia.

In assenza di familiari, la salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero per le successive operazioni di sepoltura.