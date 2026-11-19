Un grosso pino è caduto in via Posillipo, a Napoli, abbattendosi in direzione dei fabbricati sottostanti. L’albero si trovava all’interno di una proprietà privata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale, impegnati rispettivamente nella rimozione dell’albero e nella gestione della circolazione.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno provvedendo a tagliare il tronco in più parti, per consentirne la rimozione e il corretto smaltimento.

Le operazioni si svolgono nell’area interessata dalla caduta del pino, in prossimità dei fabbricati sottostanti.

Polizia Municipale sul posto

La Polizia Municipale è intervenuta per coordinare il traffico durante le operazioni dei soccorritori.

Sul posto è presente anche Lorenzo Pascucci, consigliere della Municipalità 1.