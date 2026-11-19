Nuovo problema per il Napoli, che deve fare i conti con l’infortunio del portiere Alex Meret. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare, conseguenza di un trauma subito durante un allenamento.
La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla SSC Napoli.
Meret ha iniziato la riabilitazione
Il portiere azzurro ha già avviato il percorso riabilitativo, ma il club non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sui tempi necessari per il recupero.
Meret salterà la partita contro il Torino, mentre l’ipotesi attualmente più probabile è quella di uno stop compreso tra uno e due mesi.
Si tratta, tuttavia, di una previsione e non di una tempistica confermata dalla società.
I precedenti problemi alla schiena
Per l’estremo difensore friulano non è il primo infortunio che interessa la zona lombare.
Meret aveva già riportato fratture alle vertebre lombari nel 2021 e nel 2022.
Il Napoli dovrà quindi attendere l’evoluzione del percorso riabilitativo per conoscere con maggiore precisione i tempi del suo ritorno in campo.