Il forte vento ha provocato la caduta di alberi a Castellammare di Stabia, creando situazioni di pericolo in diverse zone della città. Nel cortile d’ingresso dell’Istituto Comprensivo San Marco Bonito Cosenza, in via Gabriele D’Annunzio, un albero si è abbattuto sulle auto parcheggiate nei pressi della palestra. Fortunatamente, al momento del cedimento non erano presenti persone nell’area.

Albero caduto vicino alla palestra

Per tutta la mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, le forti raffiche di vento hanno fatto oscillare pericolosamente gli alberi che costeggiano il viale d’accesso alla palestra dell’istituto scolastico.

Proprio davanti all’ingresso della struttura, uno dei fusti ha ceduto, finendo sulle vetture in sosta.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando che il viale è utilizzato per raggiungere gli spazi scolastici. Nessuno, fortunatamente, si trovava nel parcheggio o all’esterno della palestra al momento della caduta.

Alberi spezzati in città

I danni provocati dal maltempo non si limitano all’area scolastica.

Anche in via Petrarca un albero situato lungo il marciapiede si è spezzato, abbattendosi in una zona abitualmente frequentata dai pedoni.

In via Marconi, invece, è stata segnalata la caduta di calcinacci.

Questo riporta l’attenzione sulle condizioni del verde urbano e sulla necessità di un’adeguata manutenzione e di controlli periodici, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Vigili del fuoco impegnati

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, impegnati in numerosi interventi sul territorio stabiese a causa delle conseguenze del forte vento.

In allerta anche la Protezione Civile e i volontari attivi sul territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori incidenti.

L’allerta meteo resta in vigore fino alle ore 8 di venerdì 20 novembre, mentre prosegue l’attenzione sulle situazioni di potenziale pericolo nelle diverse zone della città.