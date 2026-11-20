Nato a Roma nel 1985, il tecnico dei canarini ha saputo reinventarsi dopo una carriera da centrocampista di qualità segnata dalla sfortuna. Dopo aver riportato lo Scudetto Primavera a Firenze dopo 43 anni, dal giugno 2026 guida il Modena in Serie B.

Un profilo moderno, idee chiare e una grande capacità di resilienza. Daniele Galloppa, nato a Roma il 15 maggio 1985, rappresenta uno dei volti emergenti più interessanti tra gli allenatori della Serie BKT, dove dal 13 giugno 2026 siede sulla panchina del Modena. Un ritorno dal sapore speciale per lui, che proprio in maglia gialloblù aveva vissuto una delle ultime tappe della sua carriera da calciatore.

La carriera in campo: qualità, Nazionale e tanta sfortuna Cresciuto calcisticamente nella Roma fin dall’età di nove anni, Galloppa si era imposto come interno di centrocampo mancino dotato di visione di gioco, tecnica e temperamento. Dopo le prime esperienze tra i professionisti con Triestina, Ascoli e Siena, la consacrazione era arrivata con la maglia del Parma e con la chiamata in Nazionale maggiore nel 2009 (due presenze contro Irlanda del Nord e Svezia, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre e vinto il Torneo di Tolone nel 2008).

A frenarne l’ascesa furono purtroppo una serie impressionante di gravi infortuni ai legamenti crociati – ben quattro in cinque stagioni, l’ultimo dei quali proprio durante la sua esperienza da giocatore al Modena nel febbraio 2016 – che lo portarono, dopo le parentesi con Cremonese e Carrarese, ad annunciare il ritiro nel marzo 2018.

La svolta in panchina e i trionfi a Firenze Appesi gli scarpini al chiodo, Galloppa ha iniziato immediatamente il percorso da allenatore: prima al Santarcangelo in Serie D, poi nell’Under-17 della Vis Pesaro dopo aver conseguito la licenza UEFA A a Coverciano nel 2019.

La vera svolta arriva nel settore giovanile della Fiorentina: partito dall’Under-15 e passato poi all’Under-17, nel luglio 2023 raccoglie l’eredità di Alberto Aquilani alla guida della Primavera viola. A Firenze lascia un segno indelebile: nella stagione 2023-2024 conquista la Coppa Italia Primavera, l’anno successivo raggiunge la finale scudetto (persa contro l’Inter), vive anche una breve ma significativa parentesi come tecnico ad interim della prima squadra in Europa nel novembre 2025 dopo l’esonero di Pioli, e infine il 28 maggio 2026 entra nella storia del club vincendo il Campionato Primavera contro il Parma, riportando a Firenze un titolo che mancava da ben 43 anni.

La filosofia tattica al Modena Chiamato dal Modena nel giugno 2026 per aprire un nuovo ciclo in cadetteria, Galloppa porta con sé una visione calcistica propositiva e flessibile. Abituato a lavorare con diversi sistemi di gioco — dal 4-2-3-1 fino alla difesa a tre con il 3-4-2-1 o il 3-5-2 — il tecnico romano predilige un calcio moderno basato su un possesso palla fluido, rapido e orientato al dominio del gioco.

Le sue squadre si distinguono per la spinta continua degli esterni, chiamati a sovrapporsi costantemente per dare velocità alle transizioni offensive ma anche a sacrificarsi in fase di non possesso, supportati da un centrocampista di equilibrio a protezione di una linea difensiva dinamica e aggressiva nelle marcature.