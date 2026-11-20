Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rafforzare la squadra e continuare a inseguire la qualificazione alla Champions League. Dopo la partita contro la Lazio, Massimiliano Allegri avrebbe indicato al presidente Aurelio De Laurentiis la necessità di intervenire con quattro nuovi acquisti.

Il confronto, avvenuto durante il ritiro alla presenza anche del direttore sportivo Giovanni Manna, avrebbe confermato la volontà del club di sostenere il progetto tecnico dell’allenatore.

De Laurentiis conferma la fiducia

«La società è cosciente della situazione», ha dichiarato Allegri dopo la Lazio, facendo riferimento al momento attraversato dalla squadra.

Il presidente De Laurentiis avrebbe ribadito la piena fiducia nell’allenatore anche davanti al gruppo, mentre nel confronto con Manna sarebbe emersa la necessità di intervenire sul mercato invernale.

L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, considerata fondamentale per la programmazione del club.

Quattro rinforzi per Allegri

Le esigenze individuate riguarderebbero soprattutto la difesa, il centrocampo e l’attacco.

Sulla fascia destra servirebbe un terzino di ruolo. Favasuli, pur essendo considerato un buon quinto, dovrebbe ancora maturare esperienza per adattarsi pienamente al ruolo di terzino.

A centrocampo, invece, Allegri vorrebbe un giocatore dotato di forza fisica, con caratteristiche simili a quelle di Anguissa.

In attacco, il Napoli sarebbe alla ricerca di un’alternativa di alto livello a Hojlund, mentre per Lucca si prospetterebbe una possibile partenza.

I nomi seguiti dal Napoli

Tra i profili accostati al club azzurro figura Vinicius Tobias, difensore dello Shakhtar Donetsk, che avrebbe attirato l’attenzione dopo le recenti prestazioni in Champions League.

Per il centrocampo vengono indicati Bakola del Sassuolo e soprattutto Coulibaly del Monaco.

Quest’ultimo rappresenterebbe uno degli obiettivi principali, ma le richieste economiche del club francese, ipotizzate intorno ai 40 milioni di euro, renderebbero l’operazione particolarmente complicata.

Varela tra gli obiettivi offensivi

Per rinforzare l’attacco, il Napoli avrebbe avviato i primi contatti per Varela del Monza.

Secondo le indiscrezioni, gli agenti del calciatore sarebbero già stati contattati e il giocatore avrebbe manifestato disponibilità al trasferimento.

Resterebbe da trovare un accordo con il Monza, anche alla luce della possibile concorrenza di altri club.

Varela, classe 2005, rappresenterebbe inoltre un’opportunità dal punto di vista della composizione della lista Serie A, grazie alla possibilità di essere inserito tra i calciatori Under.