Riapre questa mattina, venerdì 20 novembre, la Statale 163 Amalfitana, nel tratto che collega la penisola sorrentina a Positano. La circolazione riprende dopo la rimozione del fango e del pietrame che avevano invaso la carreggiata in seguito allo smottamento verificatosi domenica scorsa in località Tordigliano, nel Comune di Vico Equense.
La riapertura resta però subordinata alle condizioni meteorologiche: in presenza di nuove allerte idrogeologiche per temporali di livello giallo o superiore, il tratto sarà nuovamente soggetto a chiusura.
Rimosso il materiale dalla carreggiata
Lo smottamento aveva interessato un tratto particolarmente importante per i collegamenti tra la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione.
Le operazioni di bonifica hanno consentito di liberare la strada dai detriti e ripristinare le condizioni necessarie alla riapertura.
Con la scadenza dell’allerta meteo gialla alle ore 8 di venerdì 20 novembre, la Statale 163 torna quindi percorribile nel tratto precedentemente chiuso.
Riapertura legata alle allerte meteo
La decisione è stata definita durante una riunione del Comitato operativo per la viabilità, svoltasi presso la Prefettura di Napoli.
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Protezione Civile, del Comune di Vico Equense, di Anas e degli altri enti competenti.
Sulla base degli approfondimenti effettuati sui versanti, è stato stabilito che la strada potrà rimanere aperta esclusivamente in assenza di allerte meteo idrogeologiche per temporali di livello giallo o superiore, diramate dalla Protezione Civile regionale.
La circolazione sarà dunque regolata in funzione dei successivi bollettini meteorologici.
Previsti interventi sul versante
La riapertura non rappresenta ancora la conclusione degli interventi necessari per la sicurezza del tratto interessato dallo smottamento.
Il Comune di Vico Equense, sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale, dovrà realizzare opere provvisionali in somma urgenza.
Successivamente saranno individuati e programmati gli interventi definitivi sul versante, di competenza degli enti preposti.
Nel frattempo, chi percorre la Statale 163 dovrà prestare attenzione agli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche, poiché eventuali nuove allerte potrebbero comportare ulteriori interruzioni della viabilità.