Un nuovo incidente stradale a Torre del Greco ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter Honda 300. Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 19 novembre, poco prima delle 20, in via Nazionale, all’incrocio con viale Europa.

Ad avere la peggio sono stati due giovani che viaggiavano sullo scooter, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Lo scontro in via Nazionale

L’incidente si è verificato nei pressi di un parcheggio, all’altezza dell’intersezione tra via Nazionale e viale Europa.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia municipale, che ha provveduto ad allertare i soccorsi.

Nell’impatto tra la Fiat Panda e lo scooter Honda 300 sono rimasti feriti i due giovani a bordo del mezzo a due ruote.

Due giovani trasportati in ospedale

I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente.

Dopo essere stati medicati e stabilizzati, entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Secondo incidente in pochi giorni

L’episodio arriva a distanza di appena due giorni da un altro incidente avvenuto sempre in via Nazionale.