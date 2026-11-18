Un uomo di 80 anni è stato investito da una Fiat 500 mentre attraversava la strada in via Nazionale, a Torre del Greco. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:15 di mercoledì 18 novembre, nei pressi dell’incrocio con via San Gennariello, nel quartiere Sant’Antonio.
L’anziano è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maresca. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.
La dinamica dell’incidente
Secondo le prime informazioni, l’ottantenne stava attraversando la carreggiata poco distante dalle strisce pedonali quando è stato urtato da una Fiat 500.
Alla guida dell’automobile c’era un giovane che procedeva dal centro di Torre del Greco in direzione Torre Annunziata.
Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Stando ai primi riscontri, il veicolo non procedeva a velocità sostenuta.
Soccorsi e ricovero al Maresca
Sul luogo dell’investimento sono intervenuti rapidamente una pattuglia della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.
L’anziano, rimasto vigile e orientato dopo l’impatto, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca per ricevere le cure necessarie.
Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, non destano particolare preoccupazione.