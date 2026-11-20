La Campania è la regione italiana con la più alta percentuale di veicoli senza assicurazione. Nel 2025 erano circa 346mila, pari al 9,7% del parco circolante, contro una media nazionale del 5,8%.
È quanto emerge da un’analisi di Segugio.it, elaborata sulla base delle stime dell’Ania. Il valore teorico dei premi assicurativi non versati nella regione supera i 255 milioni di euro.
Campania prima in Italia
Il dato colloca la Campania al primo posto nella graduatoria nazionale per incidenza dei veicoli privi di copertura assicurativa.
Seguono la Valle d’Aosta, con il 9,3%, e la Sicilia, con l’8,1%.
In tutta Italia i mezzi non assicurati sono stimati in 2,8 milioni, per un valore complessivo di circa 1,38 miliardi di euro di premi non versati.
Si tratta di una stima economica indicativa, ottenuta applicando ai veicoli senza copertura il premio medio regionale dell’Rc auto.
Napoli ha le assicurazioni più care
L’indagine evidenzia anche le differenze nei costi delle polizze tra le province campane.
A ottobre 2026, Napoli registra il premio medio Rc auto più elevato della regione, pari a 794,09 euro, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso mese del 2025 (+0,1%).
Segue Caserta, con 765,51 euro (+1,6%), mentre a Salerno il premio medio scende a 610,01 euro (-2,7%).
I valori più bassi si registrano ad Avellino, con 578,28 euro (-7,1%), e Benevento, con 578,11 euro (-3%).
La media regionale di ottobre si attesta a 748,64 euro.
Premi in aumento nel 2026
Considerando i dati complessivi del 2026 rilevati dall’Osservatorio Segugio.it, il premio medio Rc auto in Campania raggiunge 769,73 euro.
Rispetto al 2025 si registra un incremento di 32,11 euro, equivalente al 4,4%.
Un aumento che si inserisce in un contesto regionale caratterizzato sia da costi assicurativi elevati sia da una percentuale di veicoli senza copertura superiore alla media italiana.
Controlli incrociati dal 2027
La legge di bilancio 2027, attualmente all’esame della Camera, prevede nuove misure per individuare i veicoli non assicurati.
Il provvedimento stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto dell’Aci, incroci almeno ogni tre mesi cinque banche dati pubbliche e assicurative.
L’obiettivo è individuare i mezzi privi di copertura, escludendo quelli che rientrano nelle esenzioni previste dalla normativa.
Gli elenchi serviranno a sollecitare la regolarizzazione delle posizioni e saranno messi a disposizione della Polizia stradale per le attività di controllo.
Le conseguenze per gli automobilisti
Secondo Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it, i controlli incrociati previsti dalla legge di bilancio potrebbero rappresentare uno strumento efficace per contrastare il fenomeno.
Anzaghi richiama inoltre l’attenzione sulle conseguenze economiche degli incidenti provocati da veicoli non assicurati.
I relativi danni possono infatti ricadere indirettamente anche sugli automobilisti in regola, attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.