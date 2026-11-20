Cambiano le regole per la movida a Napoli. Da sabato 21 novembre entrerà in vigore una nuova ordinanza comunale che stabilisce gli orari di chiusura dei locali, conferma le limitazioni alla vendita di alcolici da asporto ed estende i divieti ad altre strade del Vomero e di Fuorigrotta.

Il provvedimento resterà valido fino al 21 dicembre 2026 e introduce una novità per gli esercenti: 30 minuti aggiuntivi dopo la chiusura, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di pulizia e sistemazione dei locali.

Gli orari dei locali

Le attività situate nelle zone interessate dall’ordinanza dovranno rispettare orari differenti a seconda del giorno della settimana.

Dalla domenica al giovedì la chiusura è prevista entro l’1 di notte, il venerdì entro le 2 e il sabato entro le 3.

Gli esercenti potranno usufruire di ulteriori 30 minuti per riporre le attrezzature e pulire gli spazi interni ed esterni. Durante questo intervallo, però, non sarà consentito proseguire il servizio al pubblico.

Le attività non potranno riaprire prima delle 6 del mattino.

Alcolici vietati dopo mezzanotte

Resta confermato il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche da asporto dalle 24 alle 6.

Le restrizioni riguardano bar, ristoranti, esercizi di vicinato, attività artigianali che preparano alimenti e bevande da asporto e distributori automatici presenti nelle aree individuate dal Comune.

La nuova ordinanza arriva dopo il confronto tra l’amministrazione comunale, i rappresentanti degli esercenti, il Consiglio comunale e la Consulta della Notte.

Secondo quanto riferito dal Comune, durante l’applicazione del precedente provvedimento, dal 16 ottobre al 16 novembre, la Polizia Locale ha riscontrato un progressivo adeguamento delle attività commerciali alle disposizioni.

Nuove strade al Vomero

Tra le principali novità figura l’ampliamento delle zone sottoposte alle restrizioni.

Al Vomero, oltre a piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone e ai tratti già individuati di via Alvino e via Merliani, vengono aggiunte via Bernini e via Morghen.

L’estensione è stata decisa sulla base delle segnalazioni ricevute e delle verifiche tecniche effettuate.

Divieti estesi a Fuorigrotta

Anche a Fuorigrotta aumenta il numero delle strade interessate.

Alle aree già comprese nell’ordinanza, tra cui via Giambattista Marino, via Lepanto e via Cariteo, si aggiungono piazzale Tecchio, piazzale d’Annunzio e via Pirandello.

Restano in vigore le restrizioni nelle altre zone della vita notturna cittadina, tra cui il quadrilatero dei baretti di Chiaia, via Santa Caterina a Chiaia, via Filangieri, piazza San Luigi e via Petrarca.

Nel centro cittadino sono interessati i Quartieri Spagnoli, il centro storico antico, via Bellini, via Carlo Doria e via Micco Spadaro. Nella terza Municipalità le disposizioni comprendono viale dei Pini e viale dei Tigli.

Tutela del riposo notturno

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è contenere il rumore notturno, in particolare quello provocato dalle persone che sostano all’esterno dei locali.

Il Comune intende così trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali e il diritto al riposo dei residenti.

Per questo motivo non sono previste deroghe in base alle dimensioni degli esercizi o allo svolgimento dell’attività esclusivamente negli spazi interni.

Multe e possibili sospensioni

Chi non rispetterà l’ordinanza rischia sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

In caso di violazioni ripetute, il Comune potrà disporre la sospensione dell’attività da uno a 30 giorni e, successivamente, la revoca del titolo autorizzativo.

Le nuove disposizioni resteranno in vigore per un mese, fino al 21 dicembre 2026.