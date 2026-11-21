Se la notte del 12 maggio 2026 aveva consegnato alle Vespe il pass per la gloria grazie al capolavoro di Zeroli, in campionato il confronto del 2 novembre 2025 aveva premiato nettamente i canarini: decisiva una magia di Nielings nel primo tempo, poi il raddoppio di Gliozzi e l’autorete di Ruggero nella ripresa.

Lo stadio “Alberto Braglia” di Modena racconta una storia fatta di volti opposti e di emozioni contrastanti per la Juve Stabia. Un impianto capace di regalare alle Vespe una delle notti più dolci della propria storia recente, ma anche di presentare un conto salato nel successivo incrocio di campionato.

Se infatti nelle semifinali playoff del 12 maggio il sorriso era stato tutto a tinte gialloblù stabiesi — con la squadra capace di sovvertire ogni pronostico e strappare una vittoria leggendaria allo scadere grazie alla mezza rovesciata di Zeroli — il copione della sfida di campionato del 2 novembre 2025 ha seguito una trama diametralmente opposta.

In quella circostanza, a fare festa davanti al proprio pubblico furono infatti i canarini guidati in panchina da Andrea Sottil, capaci di imporsi con un netto 3-0 sulla Juve Stabia allenata da Ignazio Abate. Dopo una prima fase di equilibrio, a sbloccare il risultato e a stappare una partita fino a quel momento bloccata fu una magia di Nielings, una giocata d’alta scuola che indirizzò l’inerzia dell’incontro dalla parte degli emiliani.

Nella ripresa, il Modena completò poi l’opera chiudendo definitivamente i conti: prima con il raddoppio firmato da Gliozzi, abile a colpire nel momento di maggiore spinta dei padroni di casa, e infine con la sfortunata autorete di Ruggero, che fece calare il sipario sul match sancendo il definitivo tris.

Due precedenti ravvicinati, due esiti agli antipodi: la gioia irripetibile degli spareggi promozione per Castellammare da una parte, la netta affermazione in regular season del Modena di Sottil dall’altra. Un doppio incrocio che rende ancora più affascinante e ricca di spunti la nuova sfida del “Braglia”.