Un tempo per parte non basta alla Juve Stabia per uscire indenne dalla trasferta contro il Modena. Al termine di una gara dai due volti, i “Canarini” si impongono per 2-0 piegando la resistenza dei gialloblù nella seconda frazione grazie alle reti di uno scatenato Ambrosino e del subentrato Bozhanaj.

Primo tempo: equilibrio e brividi

La partita si apre con il Modena subito propositivo sull’asse Azzi-Belotti, ma il cross dell’esterno non trova la deviazione vincente del “Gallo”. La risposta delle Vespe è immediata e passa dalla testa di Di Nardo, che impegna Chichizola.

Con il passare dei minuti i ritmi restano alti: al minuto 11 Ambrosino non inquadra lo specchio su traversone di Nieling, mentre al 15′ è la Juve Stabia a sfiorare il vantaggio con una conclusione defilata di Maistro che si stampa direttamente sull’incrocio dei pali. Il Modena torna a spingere affidandosi a Belotti, impreciso prima in acrobazia (28′) e poi da buona posizione sugli sviluppi di un corner alla mezz’ora. Nel finale di frazione ci prova ancora Maistro direttamente dalla bandierina, ma il risultato non si sblocca: si va all’intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo: il monologo gialloblù e i gol decisivi

La ripresa si apre con il cambio operato da De Giorgio, che inserisce Ricciardi al posto di Douglas, ma in campo c’è praticamente solo il Modena. I padroni di casa costruiscono una raffica di occasioni: Vukovic è provvidenziale prima su una conclusione centrale di Belotti e poi con una paratissima al 60′ sul colpo di testa di Ambrosino. Nel mezzo, le incursioni di uno straripante Azzi creano i presupposti per le conclusioni imprecise di Santoro e dello stesso Ambrosino.

Nonostante i cambi della Juve Stabia (dentro Candellone e Kumi per Maistro e Karic), l’inerzia non cambia ed è anzi la panchina di Galloppa a fare la differenza con l’ingresso di Bozhanaj per Azzi. Al 70′ il Modena sblocca meritatamente il match grazie a una magia su punizione di Ambrosino, indiscutibile migliore in campo. Passano appena cinque minuti e al 75′ arriva il raddoppio firmato proprio da Bozhanaj, che chiude virtualmente i conti contro una Juve Stabia apparsa non pervenuta nella seconda metà di gara.

Il finale e l’episodio VAR

Nel finale c’è spazio per le ultime rotazioni (dentro Montevago, Olzer e Odero per i padroni di casa; Caccavo, Piscopo e Bacchin per gli ospiti) e per un brivido disciplinare: Ricciardi rimedia inizialmente un cartellino rosso, poi trasformato in semplice ammonizione dopo la revisione al VAR. Al triplice fischio è 2-0 per il Modena: ai padroni di casa vanno i tre punti per la netta superiorità mostrata nella ripresa, alle Vespe resta il rammarico per un primo tempo giocato alla pari ma senza concretezza.