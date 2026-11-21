Il Siano Calcio 2017 piazza un innesto di assoluto valore per potenziare la propria rosa e annuncia ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive di Daniele Behrami. Un’operazione importante che regala allo staff tecnico un profilo dotato di spiccate doti tecniche, esperienza e determinazione.

Calcisticamente cresciuto nell’importante vivaio della SSC Napoli, Behrami porta in dote un bagaglio già ampiamente consolidato nel campionato regionale di Eccellenza, categoria in cui si è messo in mostra vestendo la maglia della Sanseverinese sia nella stagione 2025/2026 sia nella prima parte dell’annata 2026/2027.

Proprio al club biancazzurro, nelle figure del presidente De Clemente e del direttore sportivo Luca Pecora, la dirigenza del Siano Calcio 2017 ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nel favorire il buon esito della trattativa.

Behrami ha già ricevuto il caloroso benvenuto di tutto l’ambiente, pronto a mettersi immediatamente a disposizione per onorare i nuovi colori e contribuire agli obiettivi della squadra.