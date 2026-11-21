Modena-Juve Stabia 2-0: il tabellino
MODENA (3-5-2): Chichizola; Folino, Adorni, Nieling; Imputato (87′ Olzer), Santoro, Brugman, Bianco (87′ Odero), Azzi (64′ Bozhanaj); Ambrosino (87′ Laidani), Belotti (73′ Montevago). A disposizione: Consiglio, Nador, Fontana, Bacchin, Ronco. All: Galloppa J
JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas (45′ Ricciardi); Pierobon, Artioli, Karic (64′ Kumi); Maistro (64′ Candellone), Di Nardo (79′ Caccavo), Sibilli (79′ Piscopo). A disposizione: Boer, Baldi, Battistella, Buglio, Perin, Fernandes, Gallea. All: De Giorgio
RETI: 70′ Ambrosino (M) 76′ Bozhanaj (M) NOTE: Ammonito: Belotti (M) Artioli (JS) Sibilli (JS) Ricciardi (JS). Recupero: 0 pt/5 st ARBITRO: Abisso dI Palermo ASSISTENTE 1: MORO di Schio ASSISTENTE 2: TEMPESTILLI di Roma 2 IV UOMO: MUCERA di Palermo VAR: MAZZOLENI di Bergamo AVAR: Santoro di Messina.
Spettatori: 10.189 (di cui ospiti 121)