Il Modena batte la Juve Stabia il racconto di Gianfranco Piccirillo dell’Associazione Stabiamore

De Giorgio cambia il centrocampo dopo la sosta, inserendo Karic assieme ad Artioli e Pierobon contro il fortissimo Modena di Galloppa, che può permettersi il lusso di schierare Belotti e Ambrosino in attacco. Nel primo tempo la gara è equilibrata, con una leggera prevalenza stabiese e un paio di azioni pericolose da una parte e dall’altra, ma i portieri Vukovic e Leandro Chichizola sono attenti e Fabio Maistro è ancora una volta sfortunato, colpendo una clamorosa traversa con un tiro dal limite. Ambrosino e Belotti impensieriscono la difesa stabiese, ma l’ex attaccante della nazionale campione d’Europa è pure falloso, rischiando l’espulsione prima del regista Artioli, che trova poca collaborazione nel fraseggio con Karic e Sibilli, apparsi decisamente in ombra.

Di Nardo invece cerca lo spunto risolutivo sia di testa, che di piede, ma è marcato bene da Adorni, che assieme all’ex difensore dello Stabia, Folino, assicurano solidità nel reparto e non disdegnano qualche sortita offensiva. Si confermano affidabili ancora una volta gli esterni bassi Maggioni e Douglas, ma De Giorgio preferisce inserire stranamente, dopo l’intervallo, Ricciardi al posto dell’olandese, forse per avere un pochino di sostegno offensivo in più sulla corsia sinistra. Il subentrato invece subisce spesso gli attacchi dalla sua parte, anche se prova a sorprendere Cicizola dalla distanza. L’estremo difensore del Modena è sempre molto abile come peraltro il collega Vukovic a bloccare i traversoni, ma spesso anche le conclusioni. Da segnalare soprattutto la parata del croato su Belotti peraltro da posizione centrale e quindi niente affatto scontata, mentre Ambrosino tenta un tiro beffardo in piena area e poi impegna severamente Vukovic con un colpo di testa.

De Giorgio capisce che lo Stabia comincia a soffrire troppo a centrocampo e allora inserisce Kumi e Candellone al posto di Karic e Maistro, mentre Galloppa fa subentrare Bozhanaj per togliere un volenteroso ma troppo evanescente Azzi. Per il gol del Modena ci vuole un calcio piazzato dal limite, che Ambrosino sfrutta benissimo dopo un fallo evitabile di Sibilli, che viene pure ammonito. La squadra di Galloppa ha cambiato volto nella ripresa e il gallo Belotti può uscire tra gli applausi anche senza aver segnato a beneficio di Montevago, giusto poco prima del raddoppio. Nell’occasione sbaglia tutta la difesa stabiese, che non riesce a chiudere su Montevago e Bozhanaj, che torna a segnare un gol al Braglia addirittura dopo quasi tre anni. De Giorgio prova inutilmente a recuperare cambiando il fronte offensivo con l’esordio in serie B, al posto proprio di Sibilli e Di Nardo, del giovane Caccavo e il redivivo Piscopo che si rendono pericolosi, solamente con un colpo di testa alto sulla traversa del nuovo centravanti. Il tecnico stabiese ha capito troppo tardi che Sibilli non era brillante e ha subito pure gli avversari come nell’occasione della punizione da lui provocata, ma non era questa la partita utile per cercare i punti di una salvezza, che sarebbe un risultato straordinario e da festeggiare adeguatamente, considerando tutto i guai subiti dalla società. Nel finale tra i padroni di casa entrano Olzer, Bacchin ed Odeo, al posto di Ambrosino, Bianco ed Imputato, mentre lo Stabia dopo aver rischiato di restare in inferiorità numerica per l’espulsione di Ricciardi, rivisitata dopo l’intervento del var, gioca comunque il recupero con Bettella zoppicante per un infortunio. Bisogna resettare in fretta questa brutta ripresa per preparare al meglio il turno infrasettimanale di martedì sera contro il Catanzaro, senza farsi condizionare dalla brutta classifica dei calabresi, anche perché la passata stagione hanno sfiorato la promozione in serie A, perdendo la doppia finale degli spareggi play off