Il Modena batte la Juve Stabia per 2-0 allo Stadio “Braglia” le vespe nel secondo tempo alzano bandiera bianca.

Modena (3-5-2) Chichizola; Folino, Adorni, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi; Ambrosino, Belotti. A disposizione: Consiglio, Laidani, Nador, Odero, Ronco, Fontana, Bozhanaj, Bacchin, Olzer, Montevago. All. Galloppa.

Juve Stabia (4-3-3) Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Karic; Maistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Gallea, Battistella, Buglio, Perin, Kumi, Piscopo, Caccavo, Candellone, Sanà Fernandes. All. De Giorgio.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Assistenti Davide Moro di Schio e Giulia Tempestilli di Roma 2, quarto ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, Var e Avar Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Alberto Santoro di Messina).

La cronaca

Il primo SMS della partita lo lancia il Modena con Azzi che crossa e con Belotti che non riesce a impattare. Arriva la risposta della Juve Stabia con Di Nardo che, di testa, prova a spaventare Chichizola. Al minuto 11 altro cross di Nieling e tiro di Ambrosino che non inquadra la porta. Al 15′ Maistro raccoglie un pallone e scarica in porta da posizione defilata, palla che colpisce l’incrocio dei pali. Al 28′ ci prova in acrobazia Belotti con la palla che termina fuori. Ancora il “Gallo” protagonista alla mezz’ora: dopo gli sviluppi di un corner, arriva una sponda aerea con l’ex centravanti del Torino che impatta male da buona posizione. Si fa viva nuovamente la Juve Stabia in attacco con un corner di Maistro che, direttamente dalla bandierina, prova a spaventare Chichizola. Si va al thè caldo sul parziale di 0-0.

Il secondo tempo inizia con la novità a casa vespe: Esce Douglas per Ricciardi. La prima grande occasione della seconda frazione è dei “Canarini” con Ambrosino che inventa per Belotti che calcia forte ma centrale ma bella la risposta di Vukovic. Altra azione Modena con Azzi che lavora bene per Santoro ma conclusione alta. Stesso tema con solita fuga di Azzi, palla ad Ambrosino che calcia ma non colpisce lo specchio della porta da buona posizione. Al 60′ punizione Modena, testa di Ambrosino e paratissima di Vukovic. Pietro De Giorgio corre ai ripari con Candellone e Kumi in campo per Maistro e Karic. Anche Galloppa pesca dalla panchina con Bozhanaj per Azzi. Al 70′ magia di Ambrosino su punizone che fa 1-0 per il meritato vantaggio Modena. Montevago al posto di Belotti altra mossa dalla panchina. Arriva anche il raddoppio al 75 con Bozhanaj che chiude particamente la partita con una Juve Stabia nel secondo non pervenuta. Minutaggio per Caccavo e Piscopo per Di Nardo e Sibilli. Ultimi cambi del Modena con Olzer e Odero per Bianco e Ambrosino il migliore in campo. Entra anche Bacchin per Imputato. Rosso per Ricciardi ma la decisione viene rivista al Var, solo giallo. E’l’ultima emozione di una gara che recita tre punti per il Modena.