La B.A. Portici 2021 ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la Prima Squadra: si tratta di Salvatore Galizia. Ad affiancarlo in questa nuova avventura sulla panchina azzurra, nel ruolo di vice allenatore, sarà Giuliano Guarino, figura già presente nello staff tecnico durante gli ultimi impegni di campionato.

Mister Galizia porta in dote un bagaglio calcistico di grande spessore, maturato in lungo e in largo nel panorama campano e nazionale. Prima di intraprendere la carriera da tecnico, infatti, è stato un protagonista sul rettangolo di gioco calcando anche i campi della Lega Pro e vestendo maglie prestigiose come quelle di Cavese, Real Marcianise, Nocerina, Ischia, Real Aversa, Savoia e Paganese.

Altrettanto significativo è il suo percorso formativo in panchina. Dopo gli inizi alla guida della formazione Juniores del Nola — club con cui ha poi esordito in Prima Squadra come vice allenatore in Serie D — Galizia ha vissuto un importante quinquennio nel settore giovanile del Napoli. In azzurro ha allenato le selezioni Under 15, Under 16 e Under 17, arrivando fino al prestigioso palcoscenico del campionato Primavera 1 nel ruolo di vice allenatore durante l’ultima stagione.

Con l’arrivo di Galizia e la conferma di Guarino nello staff, la B.A. Portici 2021 affida così il proprio progetto tecnico a un profilo preparato, abituato a lavorare sia con i giovani di talento sia in piazze esigenti, pronto a mettersi subito al lavoro per il prosieguo della stagione.