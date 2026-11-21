Lo Stabia City piazza un rinforzo di spessore per il reparto offensivo ufficializzando l’acquisto di Antonio Salvato, esterno d’attacco classe 1997. Un innesto di qualità ed esperienza che va ad arricchire le soluzioni tattiche a disposizione di mister Manzi per il prosieguo della stagione.

Nonostante la giovane età, Salvato vanta già un curriculum ricco di esperienze in piazze prestigiose del panorama dilettantistico campano: nel corso della sua carriera, infatti, ha indossato le maglie di Sarnese, Palmese, Virtus Avellino, Solofra, Saviano, Giffoni Sei Casali, Salernum Baronissi, Marchesa e Pompei Soccer.

Entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura, il neo-acquisto si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:

“Sono estremamente felice di far parte di questa famiglia. Una società giovane ma con ambizioni importanti già da diversi anni. Arrivo in un gruppo forte, composto da giocatori fortissimi. Vengo qui per giocarmi tutte le mie carte per farmi trovare pronto da mister Manzi. Non vedo l’ora di iniziare e provare a fare qualcosa di importante con questa maglia. Forza Stabia City!”

Con l’arrivo di Salvato, lo Stabia City aggiunge estro, rapidità e affidabilità alla propria prima linea, confermando la volontà di recitare un ruolo da protagonista.