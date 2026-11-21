Alle semifinali playoff le Vespe partivano nettamente sfavorite, costrette a vincere in trasferta e gravate da una delicata vicenda societaria. Eppure, allo scadere, la mezza rovesciata di Zeroli ha ribaltato ogni pronostico, regalando a un’intera città una gioia che andava oltre il sogno della Serie A.

Ci sono serate che entrano di diritto nella memoria collettiva di una tifoseria perché riescono a sovvertire ogni logica sportiva. La data è quella del 12 maggio, il palcoscenico è lo stadio “Alberto Braglia” di Modena e la posta in palio sono le semifinali dei playoff.

Alla vigilia della sfida, il pronostico pende interamente dalla parte dei padroni di casa. La Juve Stabia si presenta all’appuntamento nettamente sfavorita, con un solo risultato a disposizione — la vittoria — e con il peso sulle spalle di una delicata vicenda societaria esplosa poco tempo prima, un macigno che avrebbe potuto minare le certezze di qualsiasi spogliatoio. Sulla carta, le possibilità di passaggio del turno sembrano ridotte al lumicino, quasi nulle.

Eppure, proprio su quell’unico margine residuo, squadra e tifoseria hanno costruito la loro impresa. Per novanta minuti le Vespe hanno tenuto viva la fiammella della speranza con cuore, organizzazione e orgoglio, fino all’epilogo più inatteso: allo scadere, una mezza rovesciata di Zeroli ha gonfiato la rete, facendo crollare ogni previsione della vigilia.

Al triplice fischio, Castellammare di Stabia è esplosa in un abbraccio collettivo. Inevitabilmente, in quei minuti di pura euforia, il pensiero di molti è corso al grande sogno della Serie A, accarezzato con legittimo entusiasmo. Ma il significato più profondo di quella notte andava perfino oltre la categoria: era il simbolo di un riscatto sportivo e identitario, una rivincita attesa e meritata da una piazza che, dopo anni di sofferenze calcistiche, ha potuto finalmente celebrare una delle pagine più belle della propria storia recente.