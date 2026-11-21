La Juve Stabia esce sconfitta per 2-0 dal “Braglia” di Modena al termine di una gara dai due volti. Nella prima frazione le Vespe tengono bene il campo, chiudono con ordine gli spazi e vanno a un passo dal vantaggio con il legno colpito da Maistro. Nella ripresa, però, la squadra di mister De Giorgio cala vistosamente, si abbassa troppo e sparisce dalla metà campo avversaria senza mai calciare verso la porta.

Vukovic 6: Regge l’urto nel primo tempo e neutralizza i primi tentativi del Modena (inclusa una conclusione acrobatica di Belotti), prima di dover raccogliere due volte il pallone in fondo al sacco nella fase centrale della ripresa.

Terrence Douglas 6:Primo tempo ordinato e senza sbavature sulla corsia mancina: tiene bene la posizione contro le iniziative del Modena, subisce un paio di falli utili a far respirare la squadra e non corre rischi dietro. Resta negli spogliatoi all’intervallo, forse per un acciacco fisico da valutare nel post-partita.

Bettella 5,5: Guida il reparto con buona presenza fisica per oltre un’ora, reggendo l’urto nel gioco aereo e limitando Belotti nei primi 45 minuti. Cala nella fase centrale del secondo tempo, faticando a tenere compatta la linea difensiva sulle imbucate gialloblù tra il 69′ e il 76′.

Bellich 5,5: Solido e concentrato nella prima frazione di gioco, dove legge bene diverse situazioni pericolose e pulisce l’area senza fronzoli. Soffre però l’ondata offensiva del Modena nella seconda metà della ripresa, perdendo le misure nel momento in cui la squadra si disunisce.

Maggioni 5,5: Attento e disciplinato per tutto il primo tempo, chiude bene gli spazi sul centro-destra e accompagna con prudenza senza concedere varchi. Nella ripresa, quando il Modena alza i ritmi, va in difficoltà sulle accelerazioni avversarie e perde lucidità nelle chiusure in occasione dei due goAl.

Karić 6: Gara diligente e ordinata in mezzo al campo in una sfida bloccata e molto fisica. Si muove con giudizio nel sistema della Juve Stabia, dà equilibrio e cerca di farsi vedere anche in proiezione offensiva (senza trovare lo spunto decisivo o la conclusione vincente), prima di lasciare spazio a Kumi poco dopo l’ora di gioco.

Pierobon 5: Lavoro di raccordo e sacrificio a centrocampo in una sfida ad alta intensità, ma senza riuscire a dare continuità alla manovra offensiva nel momento in cui il Modena prende campo.

Artioli 5: Lotta in mediana e si prende un cartellino giallo intorno al 40′-41′ nel tentativo di arginare le ripartenze emiliane. Nel secondo tempo non riesce proprio ad accendersi, la sua partita è la fotografia della sua squadra.

Sibilli 5: Prova a ritagliarsi spazio tra trequarti e fascia, ma fatica a entrare nel vivo del gioco e incide pochissimo negli ultimi metri, perdendo diversi palloni nella gestione della manovra. Nella ripresa rimedia un cartellino giallo evitabile intorno al 67′, proprio nel momento in cui la Juve Stabia perde compattezza e subisce l’inerzia del Modena.

Maistro 6: Si muove tra le linee provando ad accendere la manovra della Juve Stabia in una gara bloccata. Nel primo tempo ha il merito di andare vicinissimo al vantaggio colpendo un legno, ma non riesce a trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato.

Di Nardo 5,5: Si muove per cercare spazi in avanti — ci prova di testa in avvio e con una conclusione deviata in angolo al 24′ — ma resta poco rifornito quando la gara si apre.

All De Giorgio 5: Prepara bene la partita sul piano tattico nel primo tempo, imbrigliando il Modena e andando anche vicino al vantaggio con il legno di Maistro. Nella ripresa, però, la sua Juve Stabia si abbassa eccessivamente, perde compattezza e sparisce completamente dalla metà campo avversaria, non calciando mai verso la porta nei secondi 45 minuti.

Dalla panchina

Ricciardi 5

Candellone 5

Kumi 5,5

Piscopo e Caccavo SV