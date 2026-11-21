Quella di Amerigo Bonasera è una delle figure più emblematiche e memorabili dell’universo narrativo de Il Padrino. Emigrato italiano negli Stati Uniti in cerca di fortuna, Bonasera riesce a costruire una solida e ricca attività come impresario delle onoranze funebri a New York, integrandosi perfettamente nel sistema americano e vivendo nella piena legalità.

Dal rispetto della legge alla disillusione

Nonostante i legami sporadici con la famiglia Corleone — la moglie di don Vito, Carmela, è infatti la madrina di battesimo di sua figlia — Bonasera aveva sempre preferito mantenere le distanze dalla mafia locale. La sua vita viene tuttavia sconvolta quando la sua unica figlia, poco più che ventenne, viene fatta ubriacare, aggredita e brutalmente sfigurata da due giovani rampolli di famiglie politicamente potenti (tra cui il fidanzato della ragazza), dopo un disperato tentativo di stupro.

Affidatosi alla giustizia ordinaria, Bonasera subisce la più cocente delle disillusioni: il giudice condanna i criminali a una pena lieve (tre anni con la condizionale), rimettendoli immediatamente in libertà. Tradito dal sistema in cui aveva creduto, l’impresario decide di compiere un passo drastico.

Il patto con Don Vito Corleone

Nel giorno del matrimonio di Connie Corleone — occasione in cui, per tradizione, il padrino non può rifiutare un favore — Bonasera si rivolge a don Vito Corleone per chiedere giustizia e commissionare l’omicidio dei due giovani.

Inizialmente, il Padrino rifiuta sdegnato, sentendosi offeso dalla freddezza con cui Bonasera si era sempre tenuto lontano da lui e ritenendo la morte una punizione eccessiva, dal momento che la ragazza era sopravvissuta (seppur con menomazioni permanenti). Tuttavia, dopo aver ottenuto la sua totale e devota obbedienza, don Vito accetta di compiere una “ragionevole” vendetta: far pestare a sangue i due aggressori.

Il compito viene affidato tramite Tom Hagen agli uomini di Peter Clemenza, con l’ordine di non eccedere con la violenza. Non viene chiesto denaro, ma Bonasera diventa ufficialmente un debitore del capomafia.

La restituzione del favore e l’epilogo

Il debito viene saldato due anni dopo, in piena guerra tra le Cinque Famiglie di New York. In seguito all’agguato mortale in cui perde la vita Santino Corleone, un devastato don Vito convoca Bonasera nel suo laboratorio. Davanti alle spoglie crivellate di colpi del figlio, il Padrino gli chiede di comporlo affinché la madre possa vederlo un’ultima volta senza i segni della violenza subita.

Sarà sempre Amerigo Bonasera a organizzare, tempo dopo, il sontuoso funerale dello stesso don Vito Corleone.

Curiosità cinematografiche

Nel celebre adattamento cinematografico diretto da Francis Ford Coppola, il personaggio di Amerigo Bonasera è interpretato magistralmente dall’attore Salvatore Corsitto, mentre nell’edizione italiana originale gode della voce del doppiatore Arturo Dominici.