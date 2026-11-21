Una vittoria di carattere, pazienza e sostanza. Nella 12ª giornata di Serie A, il Napoli di Massimiliano Allegri supera per 1-0 il Torino di Ignazio Abate, conquistando tre punti pesantissimi davanti al pubblico dello stadio “Diego Armando Maradona”. A decidere una sfida bloccata e combattuta fino all’ultimo respiro è ancora una volta Scott McTominay, autore nella ripresa del gol che spezza l’equilibrio e regala agli azzurri una boccata d’ossigeno fondamentale per la classifica e per il morale.

Primo tempo: spinta azzurra, tegola Vergara e brivido Mandragora

Il Napoli approccia la gara con il piglio giusto, riversandosi subito nella metà campo granata e costruendo diverse occasioni nei primi minuti con gli inserimenti di McTominay e le iniziative di Politano e Højlund, sulle quali l’estremo difensore del Torino Perri si fa sempre trovare attento.

Al 12′, però, i piani di Allegri subiscono un imprevisto: Antonio Vergara, schierato dal primo minuto sulla trequarti, è costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime per un problema muscolare alla coscia. Al suo posto entra Kevin De Bruyne, inizialmente tenuto a riposo in panchina. Nonostante il costante predominio territoriale dei partenopei, l’occasione più nitida della prima frazione capita sui piedi degli ospiti poco prima dell’intervallo, quando Mandragora colpisce una clamorosa traversa che fa trattenere il fiato al “Maradona”. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Ripresa: i cambi di Allegri e la zampata di McTominay

Nella seconda metà di gara il copione tattico resta invariato, con il Napoli a fare la partita (22 conclusioni complessive a fine match contro le 11 dei granata) e il Torino ben organizzato a chiudere ogni varco. Intorno all’ora di gioco Allegri decide di cambiare passo sulle corsie esterne inserendo Noa Lang e Mathías Olivera al posto di Spinazzola e Rafa Marín.

La mossa si rivela decisiva: al 73′ proprio da un pallone recuperato e lavorato dal neoentrato Lang nasce l’assist per Scott McTominay, che dal limite lascia partire un diagonale preciso all’angolino battendo Perri. Dopo un rapido controllo del VAR per verificare la regolarità del recupero palla di Lang, l’arbitro Rapuano convalida la rete facendo esplodere lo stadio.

Il finale: assalto granata e resistenza azzurra

Sotto di un gol, il Torino di Abate prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo forze fresche come Casadei e Zapata. Nei minuti finali e nei cinque minuti di recupero i granata tentano l’assalto alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia azzurra — guidata da un attento Milinković-Savić e da un solido Beukema — regge l’urto senza concedere varchi. Al triplice fischio è 1-0: il “Maradona” può finalmente festeggiare il ritorno al successo.