Stadio Diego Armando Maradona, 21 novembre 2026, ore 20:45 Napoli Torino.

Alla vigilia Champions contro il Manchester City il Napoli supera solo di misura il Torino nella dodicesima giornata di serie “A”.

Se la vittoria per uno a zero contro il Torino è un buon viatico per la trasferta Champions, la stessa gara porta ancora brutte notizie per l’infermeria azzurra. Infatti al nono minuto è costretto alla resa Antonio Vergara, per un risentimento alla coscia sinistra.

Gli azzurri contro il Toro, partono con determinazione e con De Bruyne che ha rilevato Vergara infortunato, prendono il controllo della gara e creano molte occasioni da goal. Il Toro si difende con ordine e, con un Perri sugli scudi che salva la rete granata almeno in due circostanze.

Successivamente, si rende anche pericoloso con Mandragora che colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio nel primo tempo che si conclude a reti inviolate.

Nella ripresa i ragazzi di mister Abate si dimostrano più pericolosi con un irrefrenabile Cacciamani, una vera spina sulla fascia sinistra. Allegri a metà ripresa iserisce Lang e Geovane per dare più verve all’attacco.

La pressione azzurra, dopo i primi minuti molto blandi, inizia ad aumentare e su di un recupero di Noa Lang si porta in vantaggio con il solito Scott Mctominay che dal limite dell’area, su assist di Lang, trafigge Perri. Siamo al minuto settantatre.

La gara termina in gestione del Napoli che porta a casa tre punti che muovono la classifica ed accendono gli stimoli per la gara di Manchester, contro un City che nella stessa giornata ha impattato per uno a uno in casa con il Fulham che si era portato in vantaggio.

Poche ed efficienti, le parole del dopo-gara del tecnico azzurro Massimiliano Allegri:

“I ragazzi hanno fatto una bella vittoria di sofferenza che ci mancava. Hanno difeso bene, anche sulle palle inattive, e hanno preso atto del momento del Napoli”.

Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, che al Maradona ha mostrato un bel gioco così come quello visto l’anno scorso alla Juve Stabia, ha così chiarito l’andamento di Napoli Torino:

“Le buone prestazioni non bastano! Stasera si poteva e si doveva fare di più per prendere punti, non siamo stati bravi negli ultimi trenta metri e questo ha solo favorito il Napoli che nell’occasione del vantaggio, è andato troppo facilmente in rete!”

TABELLINO DI GARA DI NAPOLI 1 – TORINO 0.

Marcatore: Mc Tominay al 73′ (N).

Napoli: Savic, Gilmour, Mc Tominay, Rrahmani, Marin, Hojlund, Politano (Cap), Vergara, Beukema, Spinazzola ed Anguissa.

In panchina con il tecnico Massimiliano Allegri: Contini, Spinelli, Favasuli, De Bruyne, Oliveira, Lucca, Giovane, Marianucci, Pereyra e Lang.

Torino: Perri, Mandragora, Comuzzo, Simeone (Cap), Adams, Braganca, Coco, Ismajli, Belghali, Gineitis e Cacciamani.

In panchina con il tecnico Ignazio Abate: Mascardi, Siviero, Patterson, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Oristano Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Fortini e Zapata.

Terna Arbitrale: Marco Di Bello, di Brindisi, coadiuvato da Perretti e Mondin.

IV Uomo: Crezzini. VAR: Camplone. AVAR: Volpi.

Ammoniti: Comuzzo (T); Gilmour ed Anguissa (N).

Note: recupero due minuti nel primo tempo; quattro nel secondo.