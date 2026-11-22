SCAFATI – Al Garden Bar una serata di beneficenza promossa dall’associazione Locanda Almayer di Rita Romano per sostenere il reparto di Ematologia dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani. Un appuntamento all’insegna della solidarietà, nel quale il ricordo di Rita Romano e l’impegno concreto a favore dei pazienti si intrecciano intorno a un obiettivo comune: rendere più accogliente e umano il percorso di chi affronta la malattia.

La cura passa anche attraverso l’arte e la bellezza

La convinzione alla base del progetto di solidarietà è che la cura non si esaurisca nella terapia medica, ma possa essere accompagnata da tutto ciò che contribuisce a rendere più accogliente e umano l’ambiente ospedaliero.

Non è un caso che i corridoi del reparto siano oggi impreziositi da diversi dipinti. Segni di bellezza capaci di restituire colore e creatività a luoghi spesso associati alla sofferenza.

Un percorso nel quale si inserisce anche la musica di Emiliano Toso, biologo molecolare, compositore e musicista, che ha già portato il proprio contributo al progetto. Il suo pianoforte, accordato sulla frequenza di 432 Hz, propone composizioni che favoriscono il rilassamento e il benessere interiore, offrendo ai pazienti momenti di distensione e serenità.

Locanda Almayer, dieci anni di solidarietà nel nome di Rita Romano

Ad aprire la serata è stato l’avvocato Francesco Romano che ha ripercorso la nascita dell’associazione raccontando lo spirito che animava sua sorella Rita scomparsa dieci anni fa. Proprio nel ricordo di Rita è nata la Locanda Almayer, una realtà impegnata a sostenere iniziative e progetti a beneficio del territorio.

In un decennio di attività l’associazione ha promosso numerose iniziative a favore del reparto di Ematologia dell’ospedale di Pagani intervenendo su esigenze concrete della struttura e dei suoi pazienti. Dai primi interventi, come l’installazione del Wi-Fi per consentire a chi è ricoverato di mantenere un contatto con il mondo esterno, fino a donazioni più importanti come quella di un microscopio avvenuta di recente.

Un impegno concreto portato avanti con continuità nella convinzione che anche i gesti apparentemente più semplici possano contribuire a migliorare la quotidianità di chi vive l’esperienza della malattia.

A te: la voce di Rita continua attraverso i suoi racconti

La serata ha riservato anche uno spazio alla letteratura con la presentazione di «A te», l’ultimo libro di Rita Romano, pubblicato postumo.

Si tratta di un’antologia che raccoglie ventisette racconti scritti dall’autrice nel corso della sua vita, alcuni dei quali insigniti di prestigiosi riconoscimenti. Un’opera che restituisce ai lettori una parte significativa del suo mondo interiore, della sua sensibilità e della sua capacità narrativa.

A presentare il volume è stata la giornalista e scrittrice Maria Pia Nocerino che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di questa raccolta. A dare voce a una scrittura che continua a vivere oltre l’assenza, l’attrice Maria Romano che ha letto alcuni dei brani inseriti nella raccolta.

Nutrire la salute

Il ricavato dei contributi volontari raccolti nel corso dell’iniziativa è destinato a sostenere il progetto «Nutrire la salute» promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e gli istituti alberghieri di Nocera e Pagani.

Un percorso già avviato che, come ha spiegato il professor Dott.Catello Califano, direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia dell’Ospedale di Pagani, individua nei cinque sensi uno strumento concreto per migliorare la qualità della permanenza dei pazienti nel reparto di onco-ematologia.

Come sostenere l’associazione

La Locanda Almayer di Rita Romano continua la propria attività attraverso iniziative solidali, progetti e proposte, offrendo a chi lo desidera la possibilità di contribuire concretamente alle proprie finalità.

Per conoscere le attività dell’associazione e le modalità per sostenerla basta visitare il sito ufficiale Locanda Almayer di Rita Romano.